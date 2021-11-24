Gabriel tem caminho aberto para fechar bem o ano no Corinthians após brilhar no clássico e lesão de Cantillo

Depois de chegar a perder a titularidade para Cantillo no Corinthians durante o segundo turno do Brasileirão e ser alvo de críticas dos torcedores por algumas de suas atuações após recuperar seu posto no time, o volante Gabriel recebeu até suporte psicológico para reunir boas condições mentais para enfrentar o Santos no clássico do último domingo, na Neo Química. E ele brilhou ao ser um dos melhores da vitória por 2 a 0 e ainda marcar o segundo gol alvinegro.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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O abalo de Gabriel com as últimas críticas, revelado pelo técnico Sylvinho na entrevista coletiva concedida após o triunfo sobre o Peixe, em Itaquera, se tornaram maiores depois que o atleta tomou um drible de Rodinei no lance que resultou no gol que garantiu ao Flamengo a vitória por 1 a 0 sobre o Timão, nos acréscimos do segundo tempo, na última quarta-feira, no Maracanã.

O próprio Gabriel reconheceu que a boa atuação diante do rival santista foi importante para ele recuperar a confiança nesta reta final do Campeonato Brasileiro. E no dia seguinte ao clássico, o Corinthians confirmou que um novo exame realizado por Cantillo detectou que ele sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita, que poderá deixá-lo de fora do resto da competição.Antes do confronto diante do Santos, o Alvinegro chegou a anunciar que a lesão do colombiano, sofrida durante jogo pela seleção do seu país pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, não era grave. Porém, ele reclamou que as dores persistiam e, após o clube submetê-lo a uma nova avaliação mais detalhada, um problema muscular mais sério acabou sendo constatado.

Desta forma, Gabriel perdeu neste momento um concorrente direto por uma vaga na equipe, tem caminho aberto para manter a titularidade até o fim do Brasileirão e também terminar a temporada em alta. Nesta reta derradeira da competição, o Timão ainda fará mais quatro jogos, sendo o próximo marcado para esta quinta-feira, às 20h, contra o Ceará, no Castelão, em Fortaleza.

De acordo com números coletados pelo site Footstats, Gabriel acertou nada menos do que todos os 79 passes que deu no jogo contra o Santos e ainda foi o líder da equipe em interceptações, com cinco ao total, além de ter feito dois desarmes. Ele também marcou seu gol na única finalização que fez no clássico e ainda deu um passe que resultou em um arremate de um companheiro.

FASE DIFÍCIL COMEÇOU COM SUSPENSÃO ANTES DE CLÁSSICO E EXPULSÃO

O momento ruim de Gabriel nesta metade final do Campeonato Brasileiro começou quando ele recebeu um terceiro cartão amarelo no empate por 1 a 1 com o América-MG, em Itaquera, pela segunda rodada do segundo turno. Na ocasião, o volante ficou inconformado com a punição, que o tirava do clássico contra o Palmeiras e, ao reclamar do juiz de forma mais acintosa, foi penalizado com um cartão vermelho direto e passou a ficar suspenso de dois jogos.

Cantillo soube aproveitar a ausência do companheiro e foi titular na vitória por 2 a 1 sobre o Verdão, na Neo Química Arena, e no empate por 2 a 2 com o Red Bull Bragantino, fora de casa. E o colombiano foi mantido por Sylvinho para o duelo seguinte contra o Bahia e se firmou ainda mais no time ao fazer um gol no triunfo por 3 a 1 no jogo que marcou a volta da torcida ao estádio alvinegro.

O colombiano voltaria a ser escalado como titular na derrota por 1 a 0 para Sport, na Arena Pernambuco, na vitória pelo mesmo placar sobre o Fluminense, em Itaquera, e em novo revés pelo placar mínimo no clássico diante do São Paulo, no Morumbi. E depois da sequência de dois resultados ruins em três jogos, Sylvinho resolveu trocar a melhor qualidade de passe e saída de bola de Cantillo pelo maior poder de marcação de Gabriel ao escalá-lo no confronto seguinte do Corinthians, no Beira-Rio, que terminou em 2 a 2.

CANTILLO ENTRA E DECIDE JOGO, MAS VAI PARA SELEÇÃO E SE MACHUCA

A partir daquele jogo, Gabriel não perdeu mais a condição de titular, mas seguiu atuando sob a sombra da concorrência do colombiano, que voltaria a provar a sua importância para o time ao entrar no segundo tempo da partida contra o Fortaleza, em Itaquera, e fazer o gol que garantiu a vitória por 1 a 0.

Entretanto, uma nova possível sequência de Cantillo no time titular ficou impossibilitada pelo fato de que ele foi convocado para defender a Colômbia em jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Sem a concorrência do companheiro, que já não atuaria de qualquer forma na rodada seguinte por ter forçado o terceiro cartão amarelo, Gabriel foi escalado contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte, mas sofreu com o time a derrota por 3 a 0 no duelo. Isso antes de ajudar a equipe a reagir na vitória por 3 a 2 sobre o Cuiabá, em Itaquera.

Porém, as críticas da torcida a Gabriel vieram com tudo após o jogo contra o Flamengo e, com Cantillo lesionado e vetado pelo departamento médico, o volante foi para o clássico contra o Santos encarando o confronto com o tradicional adversário como uma prova de fogo para dar a volta por cima. E o atleta conseguiu brilhar ao exibir uma ótima atuação e ainda marcar um gol.

Nesta quinta-feira, às 20h, contra o Ceará, no Castelão, o jogador terá um novo grande desafio pela frente e tentará ajudar a sua equipe a se manter no G4 do Brasileirão, no qual o Alvinegro ocupa a quarta posição, com 53 pontos. Na mesma noite, às 19h, o Fortaleza, quinto colocado, com 52, enfrentará o Santos na Vila Belmiro em outro confronto válido pela 35ª rodada da competição.