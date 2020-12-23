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Gabriel Teixeira renova contrato com o Fluminense até o fim de 2023

Jovem é o camisa 10 da base tricolor e um dos destaques da equipe na temporada; ele tem quatro gols marcados...
LanceNet

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Publicado em 

23 dez 2020 às 18:06

Publicado em 23 de Dezembro de 2020 às 18:06

Crédito: Arquivo Pessoal
Mais uma promessa da base renovou o contrato com o Fluminense. Nesta quarta-feira foi a vez do meia Gabriel Teixeira, de 19 anos, que tem um novo vínculo até o fim de 2023. O anterior era válido até 2022. Um dos destaques do Sub-20, o jogador é o camisa 10 da equipe e disputará as as quartas de final do Campeonato Brasileiro da categoria.
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Nesta temporada, Gabriel disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Carioca Sub-20 e o Brasileiro Sub-20, onde foi titular na maior parte dos jogos. Além disso, o meia chegou a atuar pelo time Sub-23 quatro vezes, entrando ao longo dos duelos. Ele tem 23 partidas disputadas em 2020 e quatro gols marcados.
Gabriel é só mais um de vários jovens que ampliaram o vínculo com o Fluminense ao longo deste ano. O clube, além de garantir os atletas por mais tempo, também busca a valorização desses jogadores para evitar desgastes e saídas sem retorno financeiro.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO

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