Gabriel Teixeira marca, Fluminense bate o Cuiabá e vence a primeira no Brasileirão

Não foi um confronto de grandes momentos, mas o Fluminense bateu o Cuiabá por 1 a 0, em São Januário, nesta quarta-feira, e conquistou a primeira vitória neste Campeonato Brasileiro. O único gol do duelo foi marcado pelo garoto Gabriel Teixeira, ainda na etapa inicial, colocando o Tricolor com quatro pontos em quarto (ainda podendo mudar ao fim da rodada). O resultado encerrou a invencibilidade de 18 partidas dos visitantes, que tem um ponto em 13º.
Agora o Flu vira a chave novamente para se concentrar no jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, na próxima quarta-feira. A equipe vai até Bragança Paulista enfrentar o Red Bull Bragantino, às 21h30 (de Brasília). As equipes ainda se enfrentam novamente no domingo, pelo Brasileirão. Já o Cuiabá terá o Atlético-GO na segunda-feira, dia 14, em casa, às 20h.
SONOLENTO
Em um primeiro tempo bastante estudado e morno entre as equipes, foram poucas finalizações. A primeira aos 11 minutos, com Caio Paulista. Com esquemas parecidos, as equipes tiveram dificuldades de trabalhar a bola para dar trabalho aos goleiros. O Fluminense, como já vem fazendo normalmente, deu a bola para o Cuiabá jogar e apostou nos contra-ataques, mas os visitantes não transformaram a posse em volume.
EFICIÊNCIA
A objetividade do Flu se transformou em gol. Pressionando, mesmo sem ter a posse, o Tricolor recuperou a bola e Nene iniciou a jogada. Aos 39 minutos da primeira etapa, Yago Felipe recebeu na ponta direita e cruzou rasteiro para Gabriel Teixeira desviar para dentro do gol e abrir o placar. O Cuiabá ainda conseguiu fazer suas primeiras finalizações, mas chutou para fora em ambas.MENOS EMOÇÃO
O Cuiabá voltou para a segunda etapa com um desempenho ofensivo melhor e logo criou duas boas oportunidades, com Jonathan Cafu mandando rente ao gol e Pepê em cobrança de falta desviada por Marcos Felipe que explodiu na trave. Mas o ímpeto durou pouco e os visitantes tiveram dificuldade de fazer as transições quando o Fluminense passou a tentar segurar mais o jogo.
NÃO MUDOU
O Fluminense diminuiu o ritmo e viu o Cuiabá se manter com a posse de bola, mesmo errando na saída de jogo. No entanto, em um dos ataques que deu certo, aproveitando a liberdade pela esquerda, Camilo até marcou, mas teve o gol anulado por impedimento. Antes disso, Egídio ainda teve um lance que levantou bastante reclamação por parte do Dourado, quando tentou driblar, quase perdeu a bola e acabou tendo uma falta a seu favor marcada pela árbitra. Ele era o último homem e os adversários cobraram a expulsão.
VITÓRIA DO FLU
As alterações na reta final até deram um gás novo e aceleraram o ritmo do jogo. O Flu conseguiu chegar à frente, levando perigo em duas oportunidades, enquanto o Cuiabá seguiu com a bola no pé tentando avançar. Iubel colocou a equipe completamente para frente, terminando com cinco atacantes em campo, e chegou a assustar, mas não conseguiu igualar o marcador mesmo com a pressão.
FICHA TÉCNICA:FLUMINENSE 1X0 CUIABÁ
Data/Hora: 06/06/2021, às 11h (de Brasília)Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)Árbitra: Edina Alves Batista (Fifa-SP)Assistentes: Neuza Ines Back (Fifa-SP) e Daniel Luis Marques (SP)Árbitro de vídeo: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)
Gols: Gabriel Teixeira (39'/1ºT) (1-0)Cartões amarelos: Martinelli, Yago Felipe (FLU), Clayson (CUI)Cartões vermelhos: -
FLUMINENSE: Marcos Felipe; Samuel Xavier, Manoel, Luccas Claro e Egídio; Martinelli (Wellington - 37'/2ºT), Yago Felipe (Wellington) e Nenê (Lucca - 37'/2ºT); Caio Paulista (Luiz Henrique - 29'/2ºT), Gabriel Teixeira (Kayky - 37'/2ºT) e Fred (Abel Hernández - 16'/2ºT). Técnico: Roger Machado.
CUIABÁ: Walter; João Lucas (Osman - 41'/2ºT), Paulão, Marllon e Uendel; Auremir (Uillian Correia - 29'/2ºT), Rafael Gava (Camilo - 18'/2ºT), Clayson e Pepê (Felipe Marques - 29'/2ºT); Jonathan Cafú (Guilherme Pato - 18'/2ºT) e Rafael Papagaio. Técnico: Luiz Fernando Iubel.