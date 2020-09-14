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Gabriel Silva faz primeira viagem internacional como profissional do Palmeiras: ‘Momento único’

Cria da base, que já entrou em campo contra Santos e Sport, tem experiência inédita com o profissional do Verdão. Ele usará a camisa 7, vaga desde a saída de Dudu, na Libertadores...

Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 12:37

LanceNet

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Publicado em 

14 set 2020 às 12:37
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras desembarcou em La Paz no início desta segunda-feira (14), para inicar a preparação para a volta do clube na Libertadores 2020. Com dois dias para treinar e se acostumar com a altitude da capital boliviana, o Verdão busca encaminhar a sua classificação para o mata-mata.
A viagem desta madrugada foi especial para Gabriel Silva. Recém-promovido ao time de cima, o jovem de 18 anos viajou pela primeira vez para o exterior com o profissional do Verdão. O goleador da base alviverde falou para a TV Palmeiras sobre a expectativa do jogo diante do Bolívar.
​- Com o Palmeiras é a minha primeira viagem internacional. Só posso agradecer a Deus por viver esse momento único. Fico feliz de estrear em uma Libertadores. Dá um friozinho na barriga, mas agora é treinar, se dedicar bastante e fazer o melhor dentro de campo. - disse Gabriel.Gabriel Silva fez a sua segunda partida como profissional do Palmeiras neste último domingo, diante do Sport, no Allianz Parque. A outra havia sido na vitória contra o Santos por 2 a 1, em agosto. Gabriel renovou seu contrato recentemente com o Verdão. O novo vínculo vai até 2025.
Com Luiz Adriano de volta, o camisa 7 deve ficar como opção no banco de reservas. Sim, o jovem ficou com a camisa que era de Dudu para esta atual edição da competição.
Bolívar e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (16), a partir das 21h30 (horário de Brasília).

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