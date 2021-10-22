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Gabriel será julgado na terça-feira pelo STJD e corre risco de pegar até 6 partidas de suspensão no Corinthians

Expulso em duelo contra o América-MG, volante tem julgamento agendado e é enquadrado no artigo 258 do CBJD, que prevê possível punição que pode chegar a este número de jogos...
LanceNet

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Publicado em 

22 out 2021 às 16:47

Publicado em 22 de Outubro de 2021 às 16:47

Crédito: Gabriel no jogo contra o América-MG no qual acabou sendo expulso após o apito final (Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O volante Gabriel teve o seu julgamento no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) agendado para a próxima terça-feira, quando corre o risco de sofrer uma punição pesada pela expulsão ocorrida já depois do final da partida em que o Corinthians empatou por 1 a 1 com o América-MG, no dia 19 de setembro, na Neo Química Arena, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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Furioso por ter recebido o terceiro cartão amarelo, aplicado por Savio Pereira Sampaio após o atleta acertar um outro adversário de "forma temerária", na visão do árbitro, o jogador corintiano reclamou de forma acintosa com o juiz após o término do confronto e acabou sendo expulso.
Gabriel se revoltou principalmente porque o terceiro cartão amarelo já lhe deixou fora do clássico com o Palmeiras, na arena alvinegra, pela 22ª rodada do Brasileirão, na qual Cantillo acabou assumindo a titularidade, posto ocupado até hoje pelo colombiano no meio-campo da equipe alvinegra.Por causa da expulsão, Gabriel passou a ficar suspenso por dois confrontos (um pelo terceiro amarelo e outro pelo vermelho). E antes de levar este segundo cartão, ele foi até o árbitro e, com o dedo em riste, falou: "Você me tirou da p... do próximo jogo, c...". Isso foi relatado por Savio Pereira Sampaio na súmula da partida, na qual o juiz também confirmou que se sentiu ofendido.
Pela sua atitude intempestiva, o volante foi denunciado e depois enquadrado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que fala em "assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva" e prevê pena de uma a seis partidas de suspensão, em caso de condenação.
Antes do julgamento de terça-feira, Gabriel deverá seguir neste sábado com o elenco do Corinthians até Porto Alegre, onde no domingo o Alvinegro enfrentará o Internacional, às 16h, no Beira-Rio, pela 28ª rodada do Brasileirão.

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