Gabriel Pirani relembra 2010 e acredita em boa estreia do Santos na Copa do Brasil

O Santos estreia na Copa do Brasil nesta terça-feira diante o Cianorte, pela terceira fase, no Paraná. A equipe encerrou sua preparação no treino da manhã desta segunda no CT do Vitória, em Salvador, dentro do estádio do Barradão, local onde o Peixe conquistou o título da Copa do Brasil, em 2010. O meia Gabriel Pirani, com 8 anos naquele ano, relembrou a conquista e está confiante para sua primeira disputa da competição profissionalmente.- Claro que lembro daquele time, que foi histórico. Neymar, Ganso, Robinho etc. Um time que marcou uma geração e que foi campeão aqui no Barradão, onde estamos treinando hoje (segunda). É motivo de muito orgulho estar disputando minha primeira Copa do Brasil como profissional. Atualmente não vivemos uma situação favorável, mas tenho certeza que do jeito que trabalhamos no dia a dia nós vamos sair dessa - afirmou o meia.
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Hoje com 19 anos, Gabriel Pirani é titular no meio de campo do Santos. O Menino da Vila revela alguns conselhos que recebeu do técnico Fernando Diniz.- O professor Diniz é um cara que gosta de muita mobilidade no meio de campo. E já vinha me pedindo muito isso durante os treinos e no jogo deu uma reforçada. Quer que eu fique sempre mais próximo da bola. Ainda é um começo de trabalho e sei que aos poucos todos nós vamos assimilando tudo que o professor quer - concluiu Pirani.
O confronto entre Santos e Cianorte válido pelo duelo de ida da terceira fase da Copa do Brasil acontece na terça-feira, às 19 horas, no Estádio Albino Turbay.