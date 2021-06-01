Gabriel Pirani relembra 2010 e acredita em boa estreia do Santos na Copa do Brasil

O Santos estreia na Copa do Brasil nesta terça-feira diante o Cianorte, pela terceira fase, no Paraná. A equipe encerrou sua preparação no treino da manhã desta segunda no CT do Vitória, em Salvador, dentro do estádio do Barradão, local onde o Peixe conquistou o título da Copa do Brasil, em 2010. O meia Gabriel Pirani, com 8 anos naquele ano, relembrou a conquista e está confiante para sua primeira disputa da competição profissionalmente.- Claro que lembro daquele time, que foi histórico. Neymar, Ganso, Robinho etc. Um time que marcou uma geração e que foi campeão aqui no Barradão, onde estamos treinando hoje (segunda). É motivo de muito orgulho estar disputando minha primeira Copa do Brasil como profissional. Atualmente não vivemos uma situação favorável, mas tenho certeza que do jeito que trabalhamos no dia a dia nós vamos sair dessa - afirmou o meia.