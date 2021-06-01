Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Gabriel Pirani relembra 2010 e acredita em boa estreia do Santos na Copa do Brasil

Garoto vai disputar a competição pela primeira vez. Peixe estreia contra o Cianorte...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 jun 2021 às 14:40

Publicado em 01 de Junho de 2021 às 14:40

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos estreia na Copa do Brasil nesta terça-feira diante o Cianorte, pela terceira fase, no Paraná. A equipe encerrou sua preparação no treino da manhã desta segunda no CT do Vitória, em Salvador, dentro do estádio do Barradão, local onde o Peixe conquistou o título da Copa do Brasil, em 2010. O meia Gabriel Pirani, com 8 anos naquele ano, relembrou a conquista e está confiante para sua primeira disputa da competição profissionalmente.- Claro que lembro daquele time, que foi histórico. Neymar, Ganso, Robinho etc. Um time que marcou uma geração e que foi campeão aqui no Barradão, onde estamos treinando hoje (segunda). É motivo de muito orgulho estar disputando minha primeira Copa do Brasil como profissional. Atualmente não vivemos uma situação favorável, mas tenho certeza que do jeito que trabalhamos no dia a dia nós vamos sair dessa - afirmou o meia.
>> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
Hoje com 19 anos, Gabriel Pirani é titular no meio de campo do Santos. O Menino da Vila revela alguns conselhos que recebeu do técnico Fernando Diniz.- O professor Diniz é um cara que gosta de muita mobilidade no meio de campo. E já vinha me pedindo muito isso durante os treinos e no jogo deu uma reforçada. Quer que eu fique sempre mais próximo da bola. Ainda é um começo de trabalho e sei que aos poucos todos nós vamos assimilando tudo que o professor quer - concluiu Pirani.
O confronto entre Santos e Cianorte válido pelo duelo de ida da terceira fase da Copa do Brasil acontece na terça-feira, às 19 horas, no Estádio Albino Turbay.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que astronautas da Artemis 2 trazem de viagem à Lua: 'A parte boa está voltando com a gente'
Imagem de destaque
As variações genéticas que podem indicar quem perde mais peso com uso de canetas emagrecedoras
Imagem BBC Brasil
Por que governo Trump voltou a atacar o Pix (e o que EUA podem fazer contra ele)?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados