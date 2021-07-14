Gabriel Pirani agradece conselhos de Carlos Sánchez no Santos

O Menino da Vila Gabriel Pirani ainda não havia atuado ao lado do Uruguaio Carlos Sánchez. O camisa 7 do Peixe retornou oficialmente aos gramados no último dia 24 de junho, no empate com o Grêmio, no Sul, após ficar fora por quase nove meses por conta de uma cirurgia ligamentar no joelho.Gabriel Pirani, que será o camisa 10 do Alvinegro na Sul-Americana, agradeceu os conselhos do companheiro e acredita que pode atuar ao lado do uruguaio.

“O Sánchez é um cara sensacional. A gente conversa e também brinca bastante no dia a dia. Inclusive, no jogo contra o Palmeiras ele entrou no intervalo e foi a primeira vez que a gente conseguiu jogar juntos por vários minutos em campo, então eu fiquei muito feliz. Ele me auxilia não só nos treinos, mas também durante os jogos, sempre dando bons conselhos sobre a posição. Eu procuro absorver tudo que ele fala, afinal, é jogador de Copa do Mundo, e se eu pegar um pouquinho do que ele diz sei que vou crescer muito”, disse o camisa 10.Essa é a primeira temporada do Menino da Vila como profissional do Santos. Ao todo foram 31 jogos, 3 gols e 3 assistências. Ele deve seguir assim contra o Independiente (ARG) na quinta-feira, na Vila Belmiro, pela ida das oitavas de final da Sul-Americana.