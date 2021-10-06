Gabriel Pec credita à torcida o impulso às vitórias do Vasco: 'Sempre que eles nos apoiam nós crescemos'

Crédito: Gabriel Pec tem sido um dos destaques do Vasco comandado por Fernando Diniz (Rafael Ribeiro/Vasco

Houve evolução na defesa. Houve um novo modelo de jogo. Mas também tem a torcida apoiando o time. O meia-atacante Gabriel Pec avalia que o retorno do público aos estádios gerou o impulso que faltava para o Vasco conseguir iniciar a arrancada em busca do G4.- Sem dúvidas. Quando voltou aos estádios, deu para notar a nossa mudança também dentro de campo. Eles nós apoiam do início ao fim. O torcedor é uma peça muito importante para a gente. Sempre que eles nos apoiam nós crescemos. Agora em Aracaju, que recepção maravilhosa. Dá mais motivação para a gente dentro de campo, mais vontade. Estão falando que no Maranhão vai ser assim também e, se Deus quiser, vamos fazer uma grande vitória em cima do Sampaio - projetou Pec.

Atualmente, o Vasco está a cinco pontos do G4. Então, além de trabalhar para obter mais vitórias, o time também seca os adversários que estão na briga direta.

- Claro que eu assisto aos jogos sim, são nossos adversários e vamos acabar jogando contra eles. Fico secando também porque dentro de mim tem um coração vascaíno. Estou aqui desde pequeno, torço bastante pelo Vasco. Mas antes de mais nada temos que focar no nosso, temos que fazer nossas vitórias e depois pensar nos adversários. O mais importante, no momento, é nos fecharmos e ganhar nossos jogos - pregou Pec.

-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro