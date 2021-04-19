Gabriel Pec admite frustração no Vasco: 'Estou feliz pelo gol, mas trocaria pela classificação'

O Vasco correu o quanto conseguiu, mas os dois gols do Boavista dificultaram demais. O Cruz-Maltino até conseguiu empatar, mas não obteve a vitória sobre o Boavista e, desta forma, não tem mais chance de classificação à semifinal da Taça Guanabara. Gabriel Pec fez o gol que igualou o placar, mas lamenta.- Infelizmente empatamos, mas trabalhamos bem. Tomamos dois gols de bola parada. Estou feliz pelo gol, mas trocaria pela classificação. Notamos evolução - resumiu o meia-atacante, que reclamou um pênalti não marcado ainda no primeiro tempo.