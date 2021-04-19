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futebol

Gabriel Pec admite frustração no Vasco: 'Estou feliz pelo gol, mas trocaria pela classificação'

Meia-atacante chegou ao sexto gol dele na temporada - é o artilheiro da equipe. Cruz-Maltino não tem mais chance de avançar à semifinal da Taça Guanabara...

Publicado em 18 de Abril de 2021 às 21:11

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 abr 2021 às 21:11
Crédito: Gabriel Pec é um dos destaques do Vasco neste início de temporada (Rafael Ribeiro / Vasco
O Vasco correu o quanto conseguiu, mas os dois gols do Boavista dificultaram demais. O Cruz-Maltino até conseguiu empatar, mas não obteve a vitória sobre o Boavista e, desta forma, não tem mais chance de classificação à semifinal da Taça Guanabara. Gabriel Pec fez o gol que igualou o placar, mas lamenta.- Infelizmente empatamos, mas trabalhamos bem. Tomamos dois gols de bola parada. Estou feliz pelo gol, mas trocaria pela classificação. Notamos evolução - resumiu o meia-atacante, que reclamou um pênalti não marcado ainda no primeiro tempo.
- Acho que eu vim de trás, depois falaram que eu estava impedido (citando o gol que marcou, mas foi anulado). Mas houve um pênalti também que não foi marcado - pontuou, lembrando o lance em cima de Germán Cano.
O Vasco encara o Resende, na última rodada. O duelo é no final de semana.

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