Gabriel minimiza atraso de salário no Corinthians: 'Sabemos a situação do clube'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

O meia Gabriel garantiu que ele e todo o elenco do Corinthians estão tranquilos com o atraso salarial referente ao mês de julho. O pagamento deveria ter sido feito no último dia 6 de agosto, mas até agora não aconteceu.

O Timão vive momento financeiro delicado, com um montante de dívidas que gira em torno de R$ 1 bilhão. Portanto, o volante, que está no clube desde 2017, afirma que os atletas profissionais entendem a situação administrativa da instituição.

– Estamos de cabeça tranquila. Nossa diretoria está sendo sempre bem clara conosco. Sabemos a situação do clube, mas a diretoria tem buscado, de todas as maneiras, arcar com as responsabilidades. Não só o Gabriel, mas todo grupo está bem tranquilo – disse o volante corintiano em entrevista coletiva virtual concedida nesta sexta-feira (13).

>> Baixe o app de resultados do L!​>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosEnquanto isso, o Timão se prepara para o duelo contra o Ceará, neste domingo (15), às 16h, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena, local que, inclusive, recebeu o treinamento do Corinthians na última quinta-feira (12).

O desempenho corintiano na sua casa neste Brasileirão é bem ruim, em sete partidas disputadas no local o Time do Povo venceu apenas uma vez, além de dois empates e quatro derrotas – tendo, inclusive, um revés nas duas últimas partidas da equipe como mandante.

- Conhecemos o nosso estádio, o quique da bola, a velocidade, mas nesse período de frio e calor a grama pode mudar um pouco. Podemos não sentir o nosso campo. Foi produtivo, legal. É bom valorizar a nossa casa e já mentalizar o jogo de domingo. Preparação diferente, nós gostamos e não podemos sentir essa pressão dentro de casa. Sabemos que os resultados não são bons. Queremos vencer, vencer e vencer. Não vem acontece, mas pode acontecer, pois trabalhamos para isso. Que domingo seja uma mudança de chave.

Para o fim de semana, o Corinthians deve ter o retorno do meia Cantillo, que retornou aos treinamentos dos últimos dias, após ficar de fora do empate em 0 a 0 contra o Santos, no último domingo (8), com incômodo no adutor da coxa direita. No Clássico Alvinegro, Gabriel acabou atuando como primeiro homem do meio-campo, função que o colombiano costuma fazer.

- Eu me sinto bem à vontade para atuar nas três opções, já que jogamos num tripé no meio-campo. Já joguei na direita, na esquerda, e, contra o Santos, centralizado. É uma posição que eu vinha atuando nos últimos anos aqui (no Corinthians) e conheço muito bem – disse Gabriel

- Estou à disposição do Sylvinho para fazer o meu melhor. Atuei de segundo volate, participei de gols, assistências, joguei de primeiro volante não só marcando, mas ajudado a criar. Então, vou procurar evoluir, é o meu papel. Um jogo você não vai tão bem, o outro vai vem, mas o foco e concentração são sempre as mesmas, para fazer o melhor – acrescentou.