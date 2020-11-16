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Gabriel Menino 'sonha' com Europa, mas ressalta: ‘Quero fazer história no Palmeiras’

Jovem lateral se destacou nas categorias de base do Verdão e, em 2020, ganhou sua primeira oportunidade na equipe principal
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LanceNet

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Publicado em 

16 nov 2020 às 18:20

Publicado em 16 de Novembro de 2020 às 18:20

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Gabriel Menino, lateral-direito do Palmeiras, concedeu, nesta segunda-feira (16), uma entrevista ao jornal espanhol ‘AS’. O jogador, que já teve seu nome especulado em diferentes clubes europeus, comentou sobre a vontade que tem de atuar por uma importante equipe no Velho Continente:
– Gosto muito do estilo de Casemiro. É um volante que sempre joga muito bom e está consolidado não só na Europa como também na seleção brasileira. Ele saiu do Brasil muito jovem e conseguiu tudo o que conseguiu com sua qualidade. É um cara muito trabalhador e humilde – e completou – também gosto muito de Felipe Melo, meu companheiro no Palmeiras. E me inspiro em Kaká, que fez história no futebol com uma forma de jogar muito própria.
Gabriel Menino é um dos destaques do Palmeiras em 2020. O jovem de 20 anos começou a temporada atuando como volante, mas, após ser convocado para defender o Brasil como lateral-direito, se tornou titular na defesa alviverde. O atleta estava concentrado com a Seleção para as partidas contra a Venezuela e o Uruguai, mas, após testar positivo para Covid-19, voltou a São Paulo e desfalcará o Verdão nas próximas semanas.

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