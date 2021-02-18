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Gabriel Menino sofre entorse no tornozelo em Palmeiras x Coritiba e vai passar por exames

Cria da Academia se lesionou no segundo tempo da derrota do Verdão no Couto Pereira
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LanceNet

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Publicado em 

17 fev 2021 às 23:35

Publicado em 17 de Fevereiro de 2021 às 23:35

Crédito: Reprodução/Canal Premiere
Durante o segundo tempo do revés do Palmeiras no Couto Pereira, em partida válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, Gabriel Menino se machucou sozinho e deixou o campo de maca. Após o apito final, foi constatada uma entorse no tornozelo direito da Cria da Academia.>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação >> E se os clubes brasileiros fossem comparados com escolas de samba?
Assim que a área desinchar, o meio-campista vai passar por exames para detectar a gravidade da lesão. Depois que a comissão médica do Verdão fechar um diagnóstico, será possível traçar um plano para que ele esteja na Copa do Brasil. O primeiro jogo da decisão, diante do Grêmio, está previsto para o dia 28.Em entrevista coletiva, Abel Ferreira lamentou o ocorrido e desejou uma pronta recuperação ao camisa 25.
– Toda estrutura do futebol que temos tem feito um trabalho fantástico para recuperar esses jogadores. Não temos tido tantas lesões assim. Espero que não seja nada grave, não pareceu. O problema é só um dia para recuperar. Isso não existe de lado nenhum, vou ter que ser muito crítico – contou, criticando novamente o calendário do futebol brasileiro.
Após um dia de treinos regenerativos, o Verdão volta a campo já nesta sexta-feira para enfrentar o São Paulo, às 21h30 (de Brasília), no Morumbi.

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