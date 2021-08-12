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futebol

Gabriel Menino comemora volta ao Palmeiras após a Olimpíada: 'Estou em casa'

Volante retornou ao Verdão após conquistar a medalha de ouro com o Brasil em Tóquio...

Publicado em 12 de Agosto de 2021 às 09:00

LanceNet

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Publicado em 

12 ago 2021 às 09:00
Crédito: Divulgação
Após a campanha histórica no Japão que culminou na conquista do ouro, o volante Gabriel Menino está de volta ao Palmeiras. O jogador, que jogou poucos minutos em Tóquio, descreveu a experiência como um sonho se tornando realidade.
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- Fui pra viver um sonho, é uma sensação incrível, uma das melhores que senti na vida. Desfrutei muito do momento e conseguimos trazer o ouro - disse o jovem jogador do Palmeiras
- Gosto muito de ir para a seleção. Aprendi coisas novas e cheguei mais leve aqui no meu clube. É outro técnico, outro estilo, e assim a gente vai aprendendo. Vivemos um grande momento e a cultura japonesa é fenomenal. Pretendo voltar para conhecer melhor - completou.
Veja a tabela completa do BrasileirãoPor fim, o volante falou sobre sua volta ao Maior Campeão Nacional. A Cria da Academia ficou de fora do confronto contra o São Paulo, pela Libertadores, mas estará à disposição de Abel Ferreira contra o Atlético Mineiro.
- Estou em casa, aqui é meu lar. É pensar já no sábado, que tem jogo contra o Atlético-MG e estamos brigando pela liderança. Se Deus quiser vamos conseguir essa vitória no sábado.
Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Com Gabriel Menino de volta das Olimpíadas , o Palmeiras entra em campo no próximo sábado (14), às 19h (horário de Brasília), contra o Atlético Mineiro.

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