Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Gabriel Fernandes fala do seu momento no Corinthians e projeta partida contra o Grêmio no BR sub-23
futebol

Gabriel Fernandes fala do seu momento no Corinthians e projeta partida contra o Grêmio no BR sub-23

Pelo Brasileirão de Aspirantes, o Timão volta a campo nesta sexta-feira, às 15h, em busca de sua primeira vitória nesta segunda fase da competição nacional...

Publicado em 08 de Setembro de 2021 às 16:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 set 2021 às 16:07
Crédito: Divulgação/Corinthians
O último encontro entre Grêmio e Corinthians, na última quinta-feira, pelo Brasileirão de Aspirantes, foi marcado pelo equilíbrio das duas equipes no empate em 1 a 1 e um golaço de Gabriel Fernandes. O atacante foi um dos destaques da partida e busca continuar evoluindo com o treinador Danilo.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Relembre a estreia de grandes jogadores do Corinthians na última década
Via assessoria de imprensa, o atleta falou do momento da equipe na competição sub-23 e da felicidade em poder jogar com seus companheiros.
- Nosso time está trabalhando muito forte e tenho certeza que as vitórias irão aparecer, temos um grupo qualificado e junto com o treinador Danilo vamos fazer uma grande segunda fase. É sempre uma felicidade poder estar dentro de campo e ajudar meus companheiros, acredito que o gol veio para coroar o bom momento que estou vivendo. Nosso foco total é continuar evoluindo como equipe e poder trazer mais um título para o clube - disse o atacanteEm confronto direto pela vice-liderança do grupo C, a partida contra o Grêmio será crucial para a luta do Corinthians pela classificação. Até aqui são três empates em três jogos nesta segunda fase do torneio, ou seja, os corintianos ainda buscam a primeira vitória. Para isso, Gabriel Fernandes pede concentração máxima e garra até o último minuto de jogo.
- Será mais uma grande partida e uma boa oportunidade para podermos chegar perto do líder e de garantir uma vaga para a próxima fase, cada jogo tem que ser visto como essencial e é com essa mentalidade que vamos entrar em campo. Ligados os 90 minutos e prontos para deixar tudo e mais um pouco.
A partida entre Grêmio e Corinthians está marcada para esta sexta-feira, no Parque São Jorge, às 15h (horário de Brasília), válida pela 4ª rodada desta fase.
Classificação do Grupo A do Brasileirão sub-23:
1) Ceará - 7 pontos2) Grêmio - 4 pontos3) Corinthians - 3 pontos4) Figueirense - 1 ponto

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados