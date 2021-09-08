Gabriel Fernandes fala do seu momento no Corinthians e projeta partida contra o Grêmio no BR sub-23

Crédito: Divulgação/Corinthians

O último encontro entre Grêmio e Corinthians, na última quinta-feira, pelo Brasileirão de Aspirantes, foi marcado pelo equilíbrio das duas equipes no empate em 1 a 1 e um golaço de Gabriel Fernandes. O atacante foi um dos destaques da partida e busca continuar evoluindo com o treinador Danilo.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Via assessoria de imprensa, o atleta falou do momento da equipe na competição sub-23 e da felicidade em poder jogar com seus companheiros.

- Nosso time está trabalhando muito forte e tenho certeza que as vitórias irão aparecer, temos um grupo qualificado e junto com o treinador Danilo vamos fazer uma grande segunda fase. É sempre uma felicidade poder estar dentro de campo e ajudar meus companheiros, acredito que o gol veio para coroar o bom momento que estou vivendo. Nosso foco total é continuar evoluindo como equipe e poder trazer mais um título para o clube - disse o atacanteEm confronto direto pela vice-liderança do grupo C, a partida contra o Grêmio será crucial para a luta do Corinthians pela classificação. Até aqui são três empates em três jogos nesta segunda fase do torneio, ou seja, os corintianos ainda buscam a primeira vitória. Para isso, Gabriel Fernandes pede concentração máxima e garra até o último minuto de jogo.

- Será mais uma grande partida e uma boa oportunidade para podermos chegar perto do líder e de garantir uma vaga para a próxima fase, cada jogo tem que ser visto como essencial e é com essa mentalidade que vamos entrar em campo. Ligados os 90 minutos e prontos para deixar tudo e mais um pouco.

A partida entre Grêmio e Corinthians está marcada para esta sexta-feira, no Parque São Jorge, às 15h (horário de Brasília), válida pela 4ª rodada desta fase.

Classificação do Grupo A do Brasileirão sub-23: