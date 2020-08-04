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futebol

Gabriel evita falar de arbitragem e Ramiro compara Dérbi com Gre-Nal

Volante despistou ao falar de questões extra-campo e vibrou com nova final com a camisa do Corinthians. Já o camisa 25 relembrou os clássicos gaúchos disputados no Grêmio...

Publicado em 04 de Agosto de 2020 às 14:57

LanceNet

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Publicado em 

04 ago 2020 às 14:57
Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
Os volantes Gabriel e Ramiro concederam entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira no CT Dr. Joaquim Grava e falaram sobre diversos assuntos referentes ao Dérbi contra o Palmeiras, na final do Campeonato Paulista.
Nesta semana, o ex-zagueiro e hoje dirigente do Palmeiras, Edu Dracena, afirmou que o Verdão precisa tomar cuidado com questões referentes a arbitragem, que, vale lembrar, foi assunto durante a semana por supostas ajudas ao Timão. Questionado sobre o tema, Gabriel preferiu não polemizar.
- Não tem jeito, o árbitro sempre vai agradar um lado e desagradar outro. Para apitar um clássico você precisa ter currículo, uma rodagem. Eu tenho certeza que os árbitros que estarão nas finais e na cabine do VAR são capacitados para estar lá. Essa declaração eu não vou responder porque não pensamos nisso, não estamos preocupados, a gente pensa dentro de campo - afirmou.Com grande passagem pelo Grêmio, onde foi campeão da Libertadores, da Copa do Brasil e Gaúcho, Ramiro foi perguntado sobre as semelhanças entre o Dérbi paulista e o clássico Grêmio e Internacional, conhecido como Gre-Nal.
- Os jogos são muito semelhantes. Lá a rivalidade é só entre duas equipes, aqui tem mais, mas Dérbi tem sabor especial. Ainda não perdi nenhum, e espero que continue assim, porque é um jogo que motiva jogador, torcida...Espero fazer bons jogos e sair com o título. Jogar no Corinthians é isso, pressão 100% do tempo. O que o Corinthians disputa, disputa para vencer. Tivemos dificuldade de classificação, mas depois fomos por dois mata-matas e agora é contra um rival. Vamos encarar com respeito, mas vamos fazer nossa parte, porque é isso que se espera de um grande clube - disse o camisa 25.
Corinthians e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (5), às 21h30, na Arena Corinthians, pelo jogo de ida da final do Campeonato Paulista. A partida de volta está marcada para sábado (8), às 16h30, no Allianz Parque.

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