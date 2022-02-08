Gabriel deixa o Corinthians como um dos maiores ladrões de bola do Brasileiro nos últimos anos

Após cinco anos defendendo a camisa do Corinthians, o volante Gabriel está de saída do clube paulista. Tricampeão paulista (2017, 2018 e 2019) e campeão brasileiro com o time (2017), o meia está por detalhes para ser anunciado oficialmente como o novo reforço do Internacional.

Criado nas divisões de base do Paulínia, de São Paulo, Gabriel despontou no futebol atuando pelo Botafogo, em 2012. Três anos depois, acertou com o Palmeiras, onde atuou por duas temporadas antes de se transferir para o Corinthians, em 2017.

Com fortes características de marcação, o jogador se destacou principalmente pelos desarmes. Foram 361 com a camisa corintiana em 134 jogos de Campeonato Brasileiro, o que faz do volante o terceiro maior ladrão de bolas da competição nas últimas cinco edições. À sua frente, apenas Patrick, que deixou o Internacional para defender o São Paulo em 2022, e o lateral-direito Marcos Rocha, do Palmeiras.

Ao todo, Gabriel disputou 328 jogos pelo Corinthians, conquistando 105 vitórias, 69 empates e 64 derrotas. O meia balançou as redes oito vezes, sendo a última delas contra o Santos, na 34ª rodada do Brasileirão do ano passado.

JOGADORES COM MAIS DESARMES NO BRASILEIRO DESDE 2017- Levantamento feito pelo Números da Bola com dados do Sofascore

1º - Patrick - Sport/Internacional - 436 desarmes2º - Marcos Rocha - Atlético-MG/Palmeiras - 398 desarmes3º - Gabriel - Corinthians - 361 desarmes4º - Fagner - Corinthians - 334 desarmes5º - Zé Rafael - Bahia/Palmeiras - 308 desarmes