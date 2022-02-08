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Gabriel deixa o Corinthians como um dos maiores ladrões de bola do Brasileiro nos últimos anos

Volante está perto de ser anunciado oficialmente pelo Internacional...

Publicado em 08 de Fevereiro de 2022 às 08:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 fev 2022 às 08:30
Após cinco anos defendendo a camisa do Corinthians, o volante Gabriel está de saída do clube paulista. Tricampeão paulista (2017, 2018 e 2019) e campeão brasileiro com o time (2017), o meia está por detalhes para ser anunciado oficialmente como o novo reforço do Internacional.
Criado nas divisões de base do Paulínia, de São Paulo, Gabriel despontou no futebol atuando pelo Botafogo, em 2012. Três anos depois, acertou com o Palmeiras, onde atuou por duas temporadas antes de se transferir para o Corinthians, em 2017.
Com fortes características de marcação, o jogador se destacou principalmente pelos desarmes. Foram 361 com a camisa corintiana em 134 jogos de Campeonato Brasileiro, o que faz do volante o terceiro maior ladrão de bolas da competição nas últimas cinco edições. À sua frente, apenas Patrick, que deixou o Internacional para defender o São Paulo em 2022, e o lateral-direito Marcos Rocha, do Palmeiras.
Ao todo, Gabriel disputou 328 jogos pelo Corinthians, conquistando 105 vitórias, 69 empates e 64 derrotas. O meia balançou as redes oito vezes, sendo a última delas contra o Santos, na 34ª rodada do Brasileirão do ano passado.
JOGADORES COM MAIS DESARMES NO BRASILEIRO DESDE 2017- Levantamento feito pelo Números da Bola com dados do Sofascore
1º - Patrick - Sport/Internacional - 436 desarmes2º - Marcos Rocha - Atlético-MG/Palmeiras - 398 desarmes3º - Gabriel - Corinthians - 361 desarmes4º - Fagner - Corinthians - 334 desarmes5º - Zé Rafael - Bahia/Palmeiras - 308 desarmes
Crédito: Gabrieldisputou238jogospeloCorinthians(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

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