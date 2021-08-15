Gabriel Conceição comemora vitória do Botafogo pelo Brasileirão sub-20: 'Vai nos dar bastante confiança'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

No último sábado, o Botafogo venceu o Internacional, de virada, por 3 a 2, no CEFAT, em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. E um dos nomes da partida foi o centroavante Gabriel Conceição, que marcou dois gols e contribuiu com uma assistência.

Assim, o camisa 9 chegou a marca de dez gols pelo Botafogo sub-20 na temporada, o que é a melhor marca do time. Em vídeo divulgado pela twitter oficial do clube, Gabriel comemorou o bom momento que vive e exaltou os companheiros de equipe.

> Rescisão é publicada no BID, e Rafael Carioca não é mais jogador do Botafogo - Me sinto feliz e honrado por estar vestindo essa camisa gloriosa. Feliz pelo momento que venho atravessando. Sem os meus companheiros, nada disso teria sido possível. E é importante, como falei, é uma vitória que vai nos dar bastante confiança para o decorrer do campeonato e, se Deus quiser, almejar coisas grandes - disse o atacante.

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