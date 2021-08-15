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  • Gabriel Conceição comemora vitória do Botafogo pelo Brasileirão sub-20: 'Vai nos dar bastante confiança'
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Gabriel Conceição comemora vitória do Botafogo pelo Brasileirão sub-20: 'Vai nos dar bastante confiança'

Gabriel Conceição foi autor de dois gols do Botafogo na vitória de virada sobre o Internacional; centroavante também contribuiu com a assistência para o gol de Vitinho...
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Publicado em 

15 ago 2021 às 09:00

Publicado em 15 de Agosto de 2021 às 09:00

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
No último sábado, o Botafogo venceu o Internacional, de virada, por 3 a 2, no CEFAT, em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. E um dos nomes da partida foi o centroavante Gabriel Conceição, que marcou dois gols e contribuiu com uma assistência.
Assim, o camisa 9 chegou a marca de dez gols pelo Botafogo sub-20 na temporada, o que é a melhor marca do time. Em vídeo divulgado pela twitter oficial do clube, Gabriel comemorou o bom momento que vive e exaltou os companheiros de equipe.
> Rescisão é publicada no BID, e Rafael Carioca não é mais jogador do Botafogo - Me sinto feliz e honrado por estar vestindo essa camisa gloriosa. Feliz pelo momento que venho atravessando. Sem os meus companheiros, nada disso teria sido possível. E é importante, como falei, é uma vitória que vai nos dar bastante confiança para o decorrer do campeonato e, se Deus quiser, almejar coisas grandes - disse o atacante.
> Veja a tabela da Série B
Agora, o Botafogo volta a campo na próxima quarta-feira, também no CEFAT, contra o Macaé, em partida válida pela última rodada da Taça Guanabara sub-20. Pelo Brasileirão sub-20, o Glorioso encara o Santos, no mesmo local, às 15h, no próximo domingo.

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