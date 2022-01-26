Gabriel Conceição celebra estreia no profissional pelo Botafogo: ‘Momento muito especial’

O Botafogo estreou na temporada com um empate. A equipe comandada por Enderson é recheada de garotos que vieram da base. Dessa forma, o atacante Gabriel Conceição ganhou oportunidade no time ao entrar na etapa final da partida, no lugar de Matheus Nascimento. Em rede social, o jogador de 20 anos comemorou a estreia no grupo principal.> Nova proposta do Botafogo agrada a Elkeson, mas clube não avança por estar em transição da SAF

- 25/01/2022 certamente esse será o dia que ficará marcado na minha memória. Agradeço muito a Deus por ter estreado por um clube de tamanha grandeza como o Botafogo, quero aqui agradecer primeiramente a Deus, meus pais, minha namorada que sempre está comigo dia a dia me dando apoio e aos meus empresários por acreditarem e me darem todo o suporte necessário para seguir nessa caminhada. Esse momento é muito especial para mim porque só eu e minha família sabemos o que já passamos. Mas Deus é fiel e sempre esteve nos honrando. O céu é o limite - exaltou o atacante.