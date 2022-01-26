Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Gabriel Conceição celebra estreia no profissional pelo Botafogo: ‘Momento muito especial’
futebol

Gabriel Conceição celebra estreia no profissional pelo Botafogo: ‘Momento muito especial’

Atacante de 20 anos fez sua primeira partida na equipe principal do Alvinegro nesta terça-feira, contra o Boavista pelo Campeonato Carioca
...

Publicado em 26 de Janeiro de 2022 às 16:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 jan 2022 às 16:34
O Botafogo estreou na temporada com um empate. A equipe comandada por Enderson é recheada de garotos que vieram da base. Dessa forma, o atacante Gabriel Conceição ganhou oportunidade no time ao entrar na etapa final da partida, no lugar de Matheus Nascimento. Em rede social, o jogador de 20 anos comemorou a estreia no grupo principal.> Nova proposta do Botafogo agrada a Elkeson, mas clube não avança por estar em transição da SAF
- 25/01/2022 certamente esse será o dia que ficará marcado na minha memória. Agradeço muito a Deus por ter estreado por um clube de tamanha grandeza como o Botafogo, quero aqui agradecer primeiramente a Deus, meus pais, minha namorada que sempre está comigo dia a dia me dando apoio e aos meus empresários por acreditarem e me darem todo o suporte necessário para seguir nessa caminhada. Esse momento é muito especial para mim porque só eu e minha família sabemos o que já passamos. Mas Deus é fiel e sempre esteve nos honrando. O céu é o limite - exaltou o atacante.
A próxima partida do Botafogo acontece no domingo, contra o Bangu, pela segunda rodada da Taça Guanabara. A tendência é que Gabriel Conceição continue à disposição de Enderson no banco de reservas da equipe.
> Veja a tabela do Campeonato Carioca
Crédito: GabrielConceiçãoentrounasegundaetapanoempatedoBotafogocomoBoavistapeloCarioca(Foto:VítorSilva/Botafogo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como polícia desmascarou assassino brasileiro que ficou foragido no Paraguai por décadas
Imagem BBC Brasil
'Família Bolsonaro não deve se meter mais nas eleições do Rio, porque só apresentam ladrão', diz deputado ex-bolsonarista Otoni de Paula
Xícara de café.
Café, demência e sono: o que dizem os últimos estudos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados