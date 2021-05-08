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Gabriel Batista será titular com Ceni pela primeira vez; veja a escalação do Flamengo para a semifinal do Carioca

Com ampla vantagem, Rubro-Negro enfrenta o Volta Redonda, no Maracanã, a partir das 21h05 pelo confronto da volta. Gabigol é o único titular a começar nesta noite...

Publicado em 08 de Maio de 2021 às 20:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 mai 2021 às 20:15
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Flamengo recebe o Volta Redonda neste sábado, no Maracanã, para confirmar a vaga na decisão do Carioca. A equipe recheada de reservas de Rogério Ceni entra em campo em menos de uma hora para o duelo de volta das semifinais, a iniciar às 21h05, e o clube divulgou a escalação. A principal novidade é a titularidade do goleiro Gabriel Batista - Hugo Souza inicia no banco.Gabriel Batista e Ramon atuarão com Ceni pela primeira vez, aliás. O time titular é composto por: Gabriel Batista; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Ramon; Hugo Moura, Max, Vitinho e Michael; Pedro e Gabigol - o único dos 11 iniciais em ação.
O 3 a 0 na ida, no Raulino de Oliveira, deixou a situação confortável para o Flamengo na semifinal e motiva Ceni a poupar jogadores visando o jogo desta terça-feira, contra o Unión La Calera, em casa, pela Libertadores.
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Cabe destacar que o Flamengo terá a oportunidade de alcançar uma sequência de vitórias que não é realizada desde a Era Jorge Jesus: a de seis vitórias consecutivas.

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