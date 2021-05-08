Gabriel Batista será titular com Ceni pela primeira vez; veja a escalação do Flamengo para a semifinal do Carioca

O Flamengo recebe o Volta Redonda neste sábado, no Maracanã, para confirmar a vaga na decisão do Carioca. A equipe recheada de reservas de Rogério Ceni entra em campo em menos de uma hora para o duelo de volta das semifinais, a iniciar às 21h05, e o clube divulgou a escalação. A principal novidade é a titularidade do goleiro Gabriel Batista - Hugo Souza inicia no banco.Gabriel Batista e Ramon atuarão com Ceni pela primeira vez, aliás. O time titular é composto por: Gabriel Batista; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Ramon; Hugo Moura, Max, Vitinho e Michael; Pedro e Gabigol - o único dos 11 iniciais em ação.