Gabriel analisa sequência como titular no Corinthians e admite: 'A Fiel faz a diferença'

Crédito: Fernando Roberto/Ag. Futpress

Na última segunda-feira, contra a Chapecoense, o volante Gabriel chegou aos 23 jogos no Brasileirão-2021, sendo 21 deles como titular, média de 77 minutos por jogo. A presença do volante em campo faz com que o Corinthians não saiba o que é derrota há 11 jogos, com cinco empates e seis derrotas.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Segundo o Footstats, o volante tem a segunda melhor média de desarmes por jogo (2,0) no elenco, e lidera o número de interceptações (22). A titularidade nos últimos dois jogos melhorou essas estatísticas, e o camisa 5 aproveitou para analisar essa nova sequência entre os 11 inicias do técnico Sylvinho.

- Sequência muito importante, ainda mais em uma reta final de campeonato. Importante voltar a jogar, voltar a vencer, ainda mais dentro de casa. Cada vitória tem um valor, e é com esse pensamento que entramos em campo - falou Gabriel, jogador e torcedor declarado do Corinthians.O volante aproveitou para comentar a volta de 100% da torcida à Neo Química Arena, o que não acontecia desde fevereiro de 2020 por conta da pandemia de coronavírus, que restringiu a ida dos corintianos para o estádio em Itaquera.

- O torcedor não tem nem o que falar, ainda mais depois do que aconteceu no jogo contra a Chape. É o torcedor que joga junto, a gente sente a energia e o apoio. Me emocionei ali com tudo que vi, o primeiro jogo com o estádio completamente cheio, e foi legal coroar a Fiel com essa vitória. Essa união com a torcida vai fazer muita diferença nessa reta final - concluiu.