Gabigol supera Luis Fabiano no ranking dos maiores artilheiros dos pontos corridos

Seis jogos no Campeonato Brasileiro 2021 e seis gols. Na temporada, 27 bolas na rede em 27 partidas, igualando a sua segundo maior marca da carreira, obtida no ano passado em 43 atuações - seu recorde é de 43 tentos, em 2019. Gabriel Barbosa segue derrubando marcas e fazendo história com a camisa do Flamengo.
Neste sábado, contra o Santos, na Vila Belmiro, onde nasceu e foi criado, o atacante marcou três dos quatro gols rubro-negros na goleada por 4 a 0. Foi o segundo hat-trick do jogador na competição - o primeiro havia sido sobre o Bahia -, tornando-se assim o 8º maior artilheiro do campeonato desde que passou a ser disputado por pontos corridos, em 2003. Aos 24 anos de idade, Gabi já soma 87 bolas na rede em 178 jogos de Brasileirão.
O goleador superou no ranking ninguém menos do que Luís Fabiano, ídolo do São Paulo e centroavante da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2010. Gabigol tem agora pela sua frente três nomes que seguem em atividade na Série A: Fred, Diego Souza e Wellington Paulista. O camisa 9 da Gávea, porém, é o mais jovem a figurar entre os dez maiores. Veja a lista:
MAIORES ARTILHEIROS DO BRASILEIRÃO POR PONTOS CORRIDOS
- Fred - 154 gols
- Diego Souza - 122 gols
- Paulo Baier - 106 gols
- Wellington Paulista - 105 gols
- Alecsandro - 102 gols
- Borges - 99 gols
- Rafael Moura - 95 gols
- Gabigol - 87 gols
- Luís Fabiano - 85 gols
- Roger - 83 gols