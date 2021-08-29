AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Goleador

Gabigol supera Luis Fabiano no ranking dos maiores artilheiros dos pontos corridos

Atacante do Flamengo marcou um hat-trick contra o Santos e agora ocupa a oitava posição na lista dos maiores artilheiros do Brasileirão

Publicado em 28 de Agosto de 2021 às 22:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 ago 2021 às 22:08
Gabigol comemora gol contra o Santos Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Seis jogos no Campeonato Brasileiro 2021 e seis gols. Na temporada, 27 bolas na rede em 27 partidas, igualando a sua segundo maior marca da carreira, obtida no ano passado em 43 atuações - seu recorde é de 43 tentos, em 2019. Gabriel Barbosa segue derrubando marcas e fazendo história com a camisa do Flamengo.
Neste sábado, contra o Santos, na Vila Belmiro, onde nasceu e foi criado, o atacante marcou três dos quatro gols rubro-negros na goleada por 4 a 0. Foi o segundo hat-trick do jogador na competição - o primeiro havia sido sobre o Bahia -, tornando-se assim o 8º maior artilheiro do campeonato desde que passou a ser disputado por pontos corridos, em 2003. Aos 24 anos de idade, Gabi já soma 87 bolas na rede em 178 jogos de Brasileirão.
O goleador superou no ranking ninguém menos do que Luís Fabiano, ídolo do São Paulo e centroavante da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2010. Gabigol tem agora pela sua frente três nomes que seguem em atividade na Série A: Fred, Diego Souza e Wellington Paulista. O camisa 9 da Gávea, porém, é o mais jovem a figurar entre os dez maiores. Veja a lista:

MAIORES ARTILHEIROS DO BRASILEIRÃO POR PONTOS CORRIDOS

  1. Fred - 154 gols
  2. Diego Souza - 122 gols
  3. Paulo Baier - 106 gols
  4. Wellington Paulista - 105 gols
  5. Alecsandro - 102 gols
  6.  Borges - 99 gols
  7.  Rafael Moura - 95 gols
  8. Gabigol - 87 gols
  9. Luís Fabiano - 85 gols
  10. Roger - 83 gols

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

ICVC ESTREIA NA SUPERLIGA C NESTA QUARTA-FEIRA
Instituto Capixaba de Vôlei se prepara para estrear na Superliga C nesta quarta-feira (29)
Calibrador no Posto Stillo, na Serra, com aviso sobre cobrança de calibragem de pneus para não clientes
E se a moda pega? Posto na Serra começa a cobrar para calibrar pneus
As obras de revitalização da Rodovia José Sette, em Cariacica, ainda não começaram, mesmo com a ordem de de serviço já tendo sido assinada
Após quatro meses, obra na Rodovia José Sette ainda não começou

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados