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futebol

Gabigol se torna um dos maiores artilheiros do Fla-Flu neste século

Atacante marcou dois gols no jogo que deu o título carioca ao Flamengo...
LanceNet

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Publicado em 

22 mai 2021 às 23:56

Publicado em 22 de Maio de 2021 às 23:56

Crédito: Fernando Salles/W9 Press/LancePress!
Gabriel Barbosa continua quebrando recordes e empilhando novas marcas pelo Flamengo. Nesta sábado, na vitória rubro-negra por 3 a 1 sobre o Fluminense, na decisão do Campeonato Carioca, o atacante marcou dois gols e se tornou um dos maiores artilheiros do Fla-Flu neste século.
Desde que chegou à Gávea, no início de 2019, Gabigol já disputou 12 clássicos contra o Tricolor, estufando as redes sete vezes. O camisa 9 agora está empatado no topo da artilharia com Fred, ídolo Tricolor, e Tuta, que defendeu as duas equipes na carreira, mas que neste período anotou 7 gols em 7 jogos pelo time das Laranjeiras.
Pelo lado rubro-negro, Gabi bateu o recorde que até então pertencia à Renato Abreu. O ex-meia era o jogador do Flamengo com mais gols em Fla-Flu desde 2001, com seis bolas na rede em 14 atuações. Marca quebrada pelo artilheiro neste fim de semana.
Na história do confronto, Zico continua sendo o maior goleador, com 19 gols, seguido por Pirilo, atacante do clube na década de 1940, com 18, e Hércules, artilheiro tricolor dos anos 1930, com 14.
MAIORES ARTILHEIROS DO FLA-FLU NESTE SÉCULO
1º – Gabigol - Flamengo - 7 golsTuta – Fluminense – 7 golsFred - Fluminense - 7 gols4º – Thiago Neves – Flamengo/Fluminense – 6 gols (2 pelo Fla e 4 pelo Flu)Renato Abreu – Flamengo – 6 gols

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