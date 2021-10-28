Gabigol se manifesta sobre agressões a ele e à família: 'Jamais vou tolerar'

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

Após a derrota por 3 a 0 para o Athletico e eliminação do Flamengo na Copa do Brasil, o atacante Gabigol foi envolvido em dois episódios lamentáveis, nos quais ele e sua família foram vítimas de ofensas e até de agressões, com um copo sendo jogado em sua direção, na saída de campo. Nesta quinta-feira, o camisa 9 usou as redes sociais para manifestar-se. Em publicação, afirmou estar triste com os acontecimentos e reforçou: "futebol é alegria e respeito".- Os acontecimentos de ontem me entristecem demais, mas tenho a certeza de que saíremos ainda mais fortalecidos. O futebol é alegria, é respeito, é empatia, é responsabilidade! Que cada um possa refletir sobre os atos e com eles evoluam para termos um Maracanã como ele deve ser! - diz trecho do texto publicado por Gabigol, atacante do Flamengo - confira a íntegra mais abaixo.Confira, na íntegra, a publicação feita por Gabigol, do Flamengo:

"Após algumas horas de reflexão, resolvi vir a público falar dos acontecimentos da noite de ontem (27) no Maracanã. Não foi um dia para celebrar, não só pela eliminação de um torneio que queríamos muito conquistar e tenho certeza que todo elenco está chateado com o resultado, mas ciente de que podemos dar a volta por cima e almejar novas conquistas!

Isso é o futebol, e sei que no Flamengo temos de vencer e queremos vencer sempre, sempre com respeito e dedicação à instituição que defendemos. Mas jamais aceitarei agressões, falta de respeito e xingamentos, principalmente aos meus familiares, que tanto se dedicaram para que eu pudesse estar aqui hoje.

À Nação, sei da história linda que construímos ao longo destes anos todos. Vocês me motivam, me impulsionam a ser melhor a cada dia. Como disse uma vez, quebramos barreiras juntos e isso está no meu coração!

Deixei o campo chateado com a derrota, revoltado por não conseguir ajudar meu Flamengo e me deparei com uma cena que jamais imaginei que passaria: ser agredido com um copo, que voou em minha direção por torcedores que certamente nao representam nossa Nação!

Minha vida é o futebol, minha vida é minha família e a eles protegerei sempre! Estão sempre nos jogos torcendo, incentivando e cuidando de mim! Não vou tolerar, em hipótese alguma, que eles sejam alvos de agressões, de ofensas e xingamentos!