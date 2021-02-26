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Gabigol provoca Rodrigo Dourado, do Inter, e ironiza: 'Estamos ganhando no condomínio do Rodrigo Caio'

Atacante do Flamengo sentou no gramado do Morumbi e, em live no Instagram, se soltou nas brincadeiras, com a taça de campeão brasileiro nas mãos...

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 01:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 fev 2021 às 01:22
Crédito: Mariana Sá
Com a taça do Campeonato Brasileiro nas mãos, Gabigol comemorou o Octa do Flamengo, que alcançou a façanha mesmo com a derrota para o São Paulo nesta quinta-feira, por 2 a 1, pela última rodada, no Morumbi. O atacante também não perdeu tempo para explorar o seu lado sarcástico. Além de cutucar Thiago Galhardo, do Internacional, por alusão ao "cheirinho" em um determinado momento favorável para o Colorado no Brasileiro, Gabriel Barbosa provocou Rodrigo Dourado, capitão da equipe gaúcha, em live no Instagram.
- Rodrigo Dourado é meu parceiro, amo ele, mas a taça é no último jogo, mano. Não pode levar a taça no penúltimo, é no último - falou Gabi, em menção a uma fala de Dourado, após a vitória do Fla sobre o Inter, pela 37ª rodada, quando o volante ficou na bronca pela CBF não ter levado a taça ao Maracanã, já que o Inter seria campeão se vencesse o Rubro-Negro.
+ Veja mais notícia do Flamengo, octacampeão brasileiro!
Em seguida, Gabi citou Rodrigo Caio e brincou com o antigo apelido "zagueiro de condomínio", dado pejorativamente por Rodrigo Gaspar, ex-assessor da presidência do São Paulo, quando o defensor ainda defendia o Tricolor.
- Estamos ganhando no condomínio do Rodrigo Caio. Desculpa aí, Caio... O zagueiro de condomínio (risos) - falou Gabigol, ao lado de Diego, que entrou na onda e também emendou provocações, ainda no gramado do Morumbi.

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