Gabigol provoca Rodrigo Dourado, do Inter, e ironiza: 'Estamos ganhando no condomínio do Rodrigo Caio'

Crédito: Mariana Sá

Com a taça do Campeonato Brasileiro nas mãos, Gabigol comemorou o Octa do Flamengo, que alcançou a façanha mesmo com a derrota para o São Paulo nesta quinta-feira, por 2 a 1, pela última rodada, no Morumbi. O atacante também não perdeu tempo para explorar o seu lado sarcástico. Além de cutucar Thiago Galhardo, do Internacional, por alusão ao "cheirinho" em um determinado momento favorável para o Colorado no Brasileiro, Gabriel Barbosa provocou Rodrigo Dourado, capitão da equipe gaúcha, em live no Instagram.

- Rodrigo Dourado é meu parceiro, amo ele, mas a taça é no último jogo, mano. Não pode levar a taça no penúltimo, é no último - falou Gabi, em menção a uma fala de Dourado, após a vitória do Fla sobre o Inter, pela 37ª rodada, quando o volante ficou na bronca pela CBF não ter levado a taça ao Maracanã, já que o Inter seria campeão se vencesse o Rubro-Negro.

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Em seguida, Gabi citou Rodrigo Caio e brincou com o antigo apelido "zagueiro de condomínio", dado pejorativamente por Rodrigo Gaspar, ex-assessor da presidência do São Paulo, quando o defensor ainda defendia o Tricolor.