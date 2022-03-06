Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Gabigol provoca o Vasco e rivais do Flamengo após vitória em clássico; veja

Rubro-Negro derrotou o Cruz-Maltino por 2 a 1, neste domingo, no Estádio Nilton Santos...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 mar 2022 às 20:15

Publicado em 06 de Março de 2022 às 20:15

Gabigol passou em branco no duelo entre Flamengo e Vasco, neste domingo, pela 10ª rodada do Campeonato Carioca, mas não perdeu a oportunidade para cutucar o Cruz-Maltino e os rivais do Rubro-Negro. Em suas redes sociais, logo após a vitória por 2 a 1, no Estádio Nilton Santos, o camisa 9 postou o seguinte:
- Segue tudo normal no RJ - escreve Gabi, que sempre utiliza essa frase quando o Fla venceu um clássico estadual. > Veja e simule a tabela do Cariocão
Com o resultado, o Flamengo garantiu a segunda posição da Taça Guanabara e, assim, terá a vantagem do empate na semifinal do Campeonato Carioca. A última rodada definirá se o adversário será o Vasco ou o Botafogo. O Fla enfrenta o Bangu no próximo sábado, às 19h30, no Maracanã.
Crédito: GabigolemaçãocontraoVasco(Foto:MarceloCortes/Flamengo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que se sabe sobre o cessar-fogo de duas semanas entre EUA e Irã
Imagem de destaque
Guns N'Roses em Cariacica: trânsito terá intervenções para show no domingo (12)
Imagem de destaque
Por que Rio de Janeiro pode ter duas eleições para governador neste ano

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados