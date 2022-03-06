Gabigol provoca o Vasco e rivais do Flamengo após vitória em clássico; veja

Gabigol passou em branco no duelo entre Flamengo e Vasco, neste domingo, pela 10ª rodada do Campeonato Carioca, mas não perdeu a oportunidade para cutucar o Cruz-Maltino e os rivais do Rubro-Negro. Em suas redes sociais, logo após a vitória por 2 a 1, no Estádio Nilton Santos, o camisa 9 postou o seguinte:

- Segue tudo normal no RJ - escreve Gabi, que sempre utiliza essa frase quando o Fla venceu um clássico estadual. > Veja e simule a tabela do Cariocão

Com o resultado, o Flamengo garantiu a segunda posição da Taça Guanabara e, assim, terá a vantagem do empate na semifinal do Campeonato Carioca. A última rodada definirá se o adversário será o Vasco ou o Botafogo. O Fla enfrenta o Bangu no próximo sábado, às 19h30, no Maracanã.