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futebol

Gabigol já é um dos 15 maiores artilheiros da história da Libertadores

Atacante do Flamengo igualou Carlitos Tevez ...

Publicado em 29 de Abril de 2022 às 11:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 abr 2022 às 11:42
Maior artilheiro do Flamengo na história da Libertadores, Gabriel Barbosa agora é também um dos principais goleadores da competição em todos os tempos. Com os dois gols marcados nesta quinta-feira, na vitória rubro-negra por 3 a 2 sobre a Universidad Católica, do Chile, o atacante chegou a 26 bolas na rede e empatou com Carlitos Tevez na 13ª posição no ranking geral, deixando para trás nomes como Fred, Palhinha e Riquelme.> GALERIA: ATUAÇÕES: Gabi e Bruno Henrique brilham como dupla em vitória suada do Flamengo; Isla leva a pior nota
Além do alto volume de gols, o que mais chama a atenção é a média de Gabigol na competição. Para atingir esta marca, o atacante precisou entrar em campo apenas 39 vezes, menos da metade de Tevez, por exemplo, que atuou em 80 jogos. Com um tento a cada 126 minutos em campo, segundo dados do site OGol, Gabi tem o terceiro melhor aproveitamento entre os 15 maiores artilheiro, ficando atrás somente de outros dois brasileiros: Palhinha, ex-Cruzeiro, com um gol a cada 106 minutos, e Luizão, que também atuou pelo time da Gávea, e marcou uma vez a cada 118, em média.
MAIORES ARTILHEIROS DA HISTÓRIA DA LIBERTADORES
1º - Alberto Spencer - equatoriano - 54 gols2º - Fernando Morena - uruguaio - 37 gols3º - Pedro Rocha - uruguaio - 36 gols4º - Daniel Ónega - argentino - 31 gols5º - Julio Morales - uruguaio - 30 gols6º - Luizão - brasileiro - 29 golsAnthony de Ávila - colombiano - 29 golsJuan Sarnari - argentino - 29 gols9° - Artime - argentino - 28 gols10º - Pratto - argentino - 27 golsBeto Acosta - argentino - 27 golsOswaldo Ramirez - peruano - 27 gols13º - Gabigol - brasileiro - 26 golsTevez - argentino - 26 gols15º - Fred - brasileiro - 25 golsRiquelme - argentino - 25 golsPalhinha - brasileiro - 25 golsJuan Sánchez - boliviano - 25 gols
Crédito: GabigoléoartilheirodoFlamengonatemporada(Montagem:Lance!

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