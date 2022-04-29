Gabigol já é um dos 15 maiores artilheiros da história da Libertadores

Maior artilheiro do Flamengo na história da Libertadores, Gabriel Barbosa agora é também um dos principais goleadores da competição em todos os tempos. Com os dois gols marcados nesta quinta-feira, na vitória rubro-negra por 3 a 2 sobre a Universidad Católica, do Chile, o atacante chegou a 26 bolas na rede e empatou com Carlitos Tevez na 13ª posição no ranking geral, deixando para trás nomes como Fred, Palhinha e Riquelme.> GALERIA: ATUAÇÕES: Gabi e Bruno Henrique brilham como dupla em vitória suada do Flamengo; Isla leva a pior nota

Além do alto volume de gols, o que mais chama a atenção é a média de Gabigol na competição. Para atingir esta marca, o atacante precisou entrar em campo apenas 39 vezes, menos da metade de Tevez, por exemplo, que atuou em 80 jogos. Com um tento a cada 126 minutos em campo, segundo dados do site OGol, Gabi tem o terceiro melhor aproveitamento entre os 15 maiores artilheiro, ficando atrás somente de outros dois brasileiros: Palhinha, ex-Cruzeiro, com um gol a cada 106 minutos, e Luizão, que também atuou pelo time da Gávea, e marcou uma vez a cada 118, em média.