Gabigol entra na briga pela artilharia do futebol brasileiro em 2021

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

Dez jogos e 11 gols. A média de Gabriel Barbosa, que já havia sido excelente em 2019 e em 2020 - seus primeiros anos de Flamengo -, está ainda melhor neste início de temporada 2021. Com os dois tentos anotados sobre o Volta Redonda, neste sábado, na goleada por 4 a 1 que colocou o Rubro-Negro na final do Carioca, o camisa 9 passou a ter um rendimento superior a um gol por jogo.

De quebra, Gabigol encostou nos líderes da artilharia da elite do futebol brasileiro em 2021. Entre os jogadores das equipes que disputarão a Série A, apenas dois estufaram as redes mais vezes: o experiente Diego Souza, de 35 anos de idade, que vem defendendo o Grêmio, e o jovem Pedro Perotti, de 23, destaque da Chapecoense no primeiro semestre. Ambos marcaram 12 vezes.

Desde o seu retorno da Europa que Gabi figura entre os maiores goleadores do país. Em 2018, pelo Santos, marcou 27 gols e foi o artilheiro do ano entre os atletas da primeira divisão. Na temporada seguinte, já no Flamengo, repetiu a dose, mas com ainda mais eficiência: 43 bolas na rede. Em 2020, novamente 27 tentos, sendo superado somente por Diego Souza, que fez um a mais. Agora, mais uma vez, o atacante aparece forte na disputa.

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