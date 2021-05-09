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Gabigol entra na briga pela artilharia do futebol brasileiro em 2021

Atacante do Flamengo estufou as redes duas vezes neste sábado...

Publicado em 09 de Maio de 2021 às 00:49

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 mai 2021 às 00:49
Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
Dez jogos e 11 gols. A média de Gabriel Barbosa, que já havia sido excelente em 2019 e em 2020 - seus primeiros anos de Flamengo -, está ainda melhor neste início de temporada 2021. Com os dois tentos anotados sobre o Volta Redonda, neste sábado, na goleada por 4 a 1 que colocou o Rubro-Negro na final do Carioca, o camisa 9 passou a ter um rendimento superior a um gol por jogo.
De quebra, Gabigol encostou nos líderes da artilharia da elite do futebol brasileiro em 2021. Entre os jogadores das equipes que disputarão a Série A, apenas dois estufaram as redes mais vezes: o experiente Diego Souza, de 35 anos de idade, que vem defendendo o Grêmio, e o jovem Pedro Perotti, de 23, destaque da Chapecoense no primeiro semestre. Ambos marcaram 12 vezes.
Desde o seu retorno da Europa que Gabi figura entre os maiores goleadores do país. Em 2018, pelo Santos, marcou 27 gols e foi o artilheiro do ano entre os atletas da primeira divisão. Na temporada seguinte, já no Flamengo, repetiu a dose, mas com ainda mais eficiência: 43 bolas na rede. Em 2020, novamente 27 tentos, sendo superado somente por Diego Souza, que fez um a mais. Agora, mais uma vez, o atacante aparece forte na disputa.
ARTILHEIROS DO BRASIL EM 2021- Jogadores de times da Série A
1º - Diego Souza - Grêmio - 12 golsPedro Perotti - Chapecoense - 12 gols3º - Gabigol - Flamengo - 11 gols4º - Gilberto - Bahia - 9 gols5º - Fred - Fluminense - 8 gols6º - Zé Roberto - Atlético-GO - 7 golsPedro - Flamengo - 7 golsFerreirinha - Grêmio - 7 golsThiago Galhardo - Internacional - 7 gols10º - Roberson - Atlético-GO - 6 golsHulk - Atlético-MG - 6 golsÉlton - Cuiabá - 6 golsYuri Alberto - Internacional - 6 golsMikael - Sport - 6 gols

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