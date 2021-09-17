Gabigol é suspenso por chamar futebol brasileiro de 'várzea'; Flamengo tentará efeito suspensivo

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva, nesta manhã, julgou e condenou o atacante Gabriel Barbosa, do Flamengo, a dois jogos de suspensão por ter chamado o futebol brasileiro de "várzea" após ser expulso na partida contra o Internacional, pela 15ª rodada do Brasileirão, em 8 de agosto. O clube vai recorrer e tentar o efeito suspensivo para que o atleta fique à disposição de Renato Gaúcho neste domingo, quando o Rubro-Negro enfrenta o Grêmio.Como já cumpriu um jogo de suspensão - Gabigol ficou de fora contra o Sport, em Recife -, Gabigol só tem mais um jogo a cumprir caso a pena seja mantida. Além do efeito suspensivo, o Flamengo também vai recorrer à decisão do STJD.