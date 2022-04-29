Gabigol, do Flamengo, provoca Luizão após críticas do ex-atacante

Gabigol foi decisivo, mais uma vez, pelo Flamengo em Libertadores. Na última quinta-feira, marcou dois gols na vitória sobre a Universidad Católica, por 3 a 2, no Chile e em duelo válido pelo Grupo H da Libertadores. E o camisa 9 não perdeu a oportunidade para mandar um recado, com tom provocador, a Luizão, que o criticou recentemente. Os personagens estão falando um do outro por conta de Luizão ser o único jogador, atualmente, à frente de Gabi como o maior artilheiro brasileiro da Libertadores. A diferença é de 29 para 26 gols - 25 de Gabriel Barbosa foram marcados pelo Fla (um foi com a camisa do Santos).

- Feliz por quebrar mais um recorde, espero passar o Luizão. Vai ter que falar de mim de novo (risos). Espero que a gente continue assim, fazendo gols e com a vitória - disse Gabi, que tinha ouvido o seguinte de Luizão:

- O Gabigol é um grande jogador, mas eu sou melhor do que ele. É só ver os números, o que eu ganhei, é jogar com 22 pontos na cara, jogar com infiltração na sola do pé. Eu o acho um grande jogador, poderia ser muito melhor. Se ele for menos marrento, ser mais tranquilo e se dedicar. Eu não sou contra, ele tem que fazer mais e vai me passar como o jogador com mais gols na Libertadores. Alguém vai passar, é um grande jogador, agora quero ver fazer 15 numa Libertadores - falou o ex-atacante de São Paulo, Vasco e Botafogo, além de Flamengo, em entrevista à "Jovem Pan".

Vale ressaltar que não é de hoje que Luizão provoca e responde sobre a possibilidade de Gabi ultrapassá-lo na lista nacional de goleadores na Libertadores - na geral, está em 13º lugar. Em junho de 2021, falou sobre o tema (relembre aqui).

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Com a vitória em Santiago, o Flamengo de Gabi segue com 100% de aproveitamento e tem a classificação encaminhada no Grupo H. O Rubro-Negro volta a campo, pela Libertadores, na próxima quarta, em Buenos Aires, contra o Talleres. No domingo, enfrenta o Altos, em Teresina, pela Copa do Brasil.