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futebol

Gabigol desabafa e faz um balanço sobre a temporada 2021 do Flamengo

Atacante do Rubro-Negro fez uma postagem sem seu Instagram, logo após a derrota para o Santos: 'Ganhamos, perdemos e aprendemos'...
LanceNet

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Publicado em 

07 dez 2021 às 15:48

Publicado em 07 de Dezembro de 2021 às 15:48

O Flamengo vive uma reta final de temporada para apagar da memória - ou ganhar diversas lições para 2022. E Gabigol, que desperdiçou um pênalti na derrota contra o Santos, na última segunda-feira e no "até logo" à torcida, no Maracanã, desabafou em seu Instagram logo após o revés por 2 a 1, em que o time deixou o campo vaiado e sob protestos.- Não foi como queríamos... Porém, obrigado, temporada 2021, ganhamos, perdemos e aprendemos. Eu te amo, Flamengo - escreveu Gabi, em seu Story.
Mesmo com o pênalti perdido na noite passada, algo raro em sua carreira, Gabi encerra a temporada como artilheiro do Flamengo, com 34 gols em 43 jogos, além de dez assistências.
> Veja a tabela do Brasileirão
E boa parte do elenco - como Gabi - ganhará férias antecipadas e não estará à disposição para o jogo desta quinta-feira, contra o Atlético-GO, pela 38ª (e última) rodada do Campeonato Brasileiro, em Goiânia. Hoje, é folga para o plantel, com exceção para quem está no departamento médico do clube.
Crédito: GabigolencerrouatemporadacomoartilheirodoFlamengo(Foto:AlexandreVidal/Flamengo

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