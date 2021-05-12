Gabigol assume a artilharia do futebol brasileiro na temporada

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Maior artilheiro do Flamengo neste século, Gabriel Barbosa segue fazendo história com a camisa rubro-negra. Nesta terça-feira, no empate em 2 a 2 com o Unión La Calera, no Chile, o atacante marcou seu 17º gol pelo clube em Libertadores, superando ninguém menos do que Zico.

Os números de Gabigol, no entanto, não são expressivos apenas dentro do contexto do clube da Gávea. Desde que retornou da Europa, em 2018, o centroavante já estufou as redes 109 vezes - 27 pelo Santos e 82 jogando no Flamengo -, mais do que qualquer outro jogador no Brasil. De quebra, foi o maior goleador das temporadas 2018 e 2019 entre os atletas da Série A, feito que pode repetir em 2021.

Já são 12 gols em apenas 11 partidas, a maior marca entre os jogadores da elite, empatado em volume de gols com Diego Souza, do Grêmio, que tem um jogo a mais, e Pedro Perotti, da Chapecoense, que entrou em campo em 14 oportunidades. Veja como está a disputa:

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