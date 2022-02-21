Gabigol alcança marca admirável em finais pelo Flamengo e se pronuncia após vice: 'Muitas coisas boas virão'

Gabriel Barbosa viveu uma tarde de intensas e distintas emoções no último domingo, quando o Flamengo foi vice-campeão da Supercopa no Brasil, diante do Atlético-MG, após uma longa disputa por pênaltis e um gol seu no tempo regulamentar. O atacante, em meio a questionamentos sobre não ter cobrado uma penalidade máxima nas alternadas, alcançou uma marca impressionante de gols em decisões pelo clube e se pronunciou da seguinte forma: