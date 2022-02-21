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Gabigol alcança marca admirável em finais pelo Flamengo e se pronuncia após vice: 'Muitas coisas boas virão'

Camisa 9 do Fla, em meio a questionamentos sobre não ter cobrado pênalti nas alternadas na na Supercopa do Brasil, disse: 'Tentamos de todas as maneiras'...

Publicado em 21 de Fevereiro de 2022 às 11:57

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 fev 2022 às 11:57
Gabriel Barbosa viveu uma tarde de intensas e distintas emoções no último domingo, quando o Flamengo foi vice-campeão da Supercopa no Brasil, diante do Atlético-MG, após uma longa disputa por pênaltis e um gol seu no tempo regulamentar. O atacante, em meio a questionamentos sobre não ter cobrado uma penalidade máxima nas alternadas, alcançou uma marca impressionante de gols em decisões pelo clube e se pronunciou da seguinte forma:
> Quarta tem clássico! Veja a tabela do Cariocão
Até aqui, são cinco jogos, com quatro gols e uma assistência. Gabigol chegou em 2019 ao Fla e já disputou 152 partidas, somando 108 gols, ao todo.
Crédito: SupercopadoBrasil:Gabigolcomemorouoseugoldeformaefusiva(Foto:MarceloCortes/Flamengo

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