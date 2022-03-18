Gabi é denunciado por comemoração em frente à torcida do Vasco e se revolta: 'Chamar de macaco pode'

O atacante Gabigol foi denunciado pelo TJD do Rio de Janeiro por comemorar seu gol em frente à torcida do Vasco, na vitória por 1 a 0 no duelo de ida da semifinal do Campeonato Carioca, na última quarta-feira (16). O artigo 258 prevê punição de dois a seis jogos para o atacante do Flamengo, caso punidoO lance aconteceu aos 42 minutos do primeiro tempo. Após converter um pênalti em favor do Flamengo, o camisa 9 colocou as mãos no ouvido e fez sua comemoração característica em frente ao setor sul, local destinado aos vascaínos.

A atitude do atacante foi vista como uma provocação. No momento da comemoração, torcedores do Vasco arremessaram objetos em direção ao jogador e, por conta disso, o clube cruzmaltino receberá uma multa entre R$100 e R$100 mil.

Após saber da denúncia, Gabigol relembrou episódios em que não houveram punição e ironizou a situação.

- Denunciado por fazer gol, ok! Ser chamado de macaco, jogar água e tênis, pode, vamboraaaa HAHAHAHAHAHA - escreveu Gabi nas redes sociais. O jogador relembrou da partida entre Flamengo x Fluminense, válida pela Taça Guanabara, em que o atacante sofreu xingamentos racistas de um torcedor tricolor que estava na arquibancada. Por falta de provas, o Fluminense acabou não sofrendo nenhuma denúncia.

O atacante é conhecido por ter essa personalidade provocativa e irreverente. Gabi é ídolo dos rubro-negros, mas na maioria dos jogos do Flamengo acaba sendo o principal alvo dos torcedores rivais.

Nesta temporada, Gabigol fez oito gols em nove jogos. O Flamengo volta a campo no próximo domingo, contra o Vasco, às 16h, no Maracanã, pelo segundo jogo das semifinais do Campeonato Carioca. A expectativa da torcida rubro-negra é que Gabi consiga estufar as redes vascaínas mais uma vez.