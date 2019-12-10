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Já foi pior

Futebol capixaba sobe no ranking da CBF, mas ainda é o 5º pior do Brasil

Federação de Futebol do Espírito Santo lamentou não ter subido mais posições no ranking e promete empenho em ajudar os clubes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2019 às 17:46

Publicado em 10 de Dezembro de 2019 às 17:46

Desempenho do Vitória na Série D do Campeonato Brasileiro foi um dos fatores que fez o Espírito Santo subir uma posição no ranking Crédito: Miguel Schincariol/Ituano FC
A Federação de Futebol do Espírito Santo (FES) subiu uma posição no Ranking Nacional de Federações da CBF, que foi divulgado nesta segunda-feira (09), passando de 1.799 para 1.910 pontos, ultrapassando o estado de Tocantins e chegando à 23ª posição geral, entre as 27 federações, o que faz o futebol do Estado ser o 5º pior do país. Em 2019, o Estado figurou na incômoda 24ª posição no ranking, amargando o rótulo de 4º pior futebol do Brasil. O resultado de subir apenas uma posição é bom, mas ainda não é motivo para se comemorar e sim trabalhar mais em 2020. 
Os resultados do Serra na Copa do Brasil e do Vitória na Série D do Campeonato Brasileiro impulsionaram o futebol capixaba em 2019. O Tricolor Serrano avançou à 2ª fase da Copa do Brasil ao bater o Remo, e encerrou um jejum de 24 anos sem times do Espírito Santo avançando de fase. Na sequência, foi eliminado pelo Vasco, no Kleber Andrade. Já a Águia Azul fez boa campanha na Quadradona: avançou como vice-líder do seu grupo na 1ª fase, e passou pelo Brasiliense no primeiro mata-mata. Caiu na fase seguinte num jogo de volta polêmico contra o Ituano. 

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Mesmo assim, o Espírito Santo segue fora da zona de federações que ganham duas vagas na Copa do Brasil. O último estado acima do ES é Mato Grosso do Sul, com 2.059, 149 pontos à frente dos capixabas. Um bom desempenho do Vitória na próxima edição da Copa do Brasil e na Série D (junto com o Real Noroeste) aliado a uma péssima performance dos times sul-mato-grossenses em competições nacionais pode ajudar a mudar esse cenário em 2020. O presidente da FES, Gustavo Vieira, lamentou não ter ultrapassado o estado do Centro-Oeste do país, o que garantiria mais pontos no ranking. 
"Ficamos a poucos pontos de conseguir uma segunda vaga na Copa do Brasil já em 2020. Subir uma posição é importante, pois aí entramos no grupo de Federações que têm duas vagas na Série D. Foi uma subida importante e temos que mantê-la nos próximos anos para garantir essas duas vagas porque em breve não haverá mais a fase de pré-Série D. Vamos dar o apoio aos clubes dentro das nossas limitações, como estamos dando nos últimos anos. É de interesse da Federação Capixaba que os clubes tenham boas posições. Vamos torcer para que o Vitória monte um bom elenco e passe de uma ou duas fases na Copa do Brasil e esteja capitalizado para fazer uma boa campanha na Série D junto com o Real Noroeste", pontuou.

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