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Funcionários não aceitam redução de salário, e Botafogo tentará novas negociações

Em crise financeira, Alvinegro fez proposta por redução de 25% dos vencimentos e na carga horário, mas colaboradores recusaram...

Publicado em 29 de Abril de 2021 às 22:53

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 abr 2021 às 22:53
Crédito: Divulgação
Em crise financeira, o Botafogo busca alternativas para evitar demissões em massa no corpo de funcionários. Nesta quinta-feira, os colaboradores do Alvinegro recusaram uma proposta feita pelo clube, que ofereceu uma redução de 25% nos vencimentos mensais e na carga horária de trabalho no período de dois a cinco meses.
CONFIRA A TABELA DA SÉRIE BHouve uma assembleia na tarde desta quinta-feira na sede de General Severiano entre o Sindeclubes (Sindicato dos Empregados em Clubes, Federações e Confederações Esportivas e Atletas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro) e os funcionários. O Sindicato está representando os colaboradores na ação. Por maioria dos votos, a proposta do Botafogo foi recusada.
O Sindicato apresentou novos números ao Botafogo para tentar manter emprego e renda e, assim, evitar demissões em massa no quadro de funcionários. As negociações entre as partes seguem e haverá uma nova assembleia no mês que vem.
Com dificuldades nos cofres, o Botafogo busca renovar a parceria que possui com o Sindeclubes desde o ano passado. Por conta da ajuda do Sindeclubes, que auxilia com verbas penhoras/congeladas, o Alvinegro não atrasa salários desde outubro.NOTA DO BOTAFOGO:​"O Botafogo tem apresentado um posicionamento muito transparente quanto à sua complicada situação financeira e abordado de forma enfática a necessidade de cortes de despesas. De forma conscienciosa, o Clube realizou diversas reuniões com os representantes do SindeClubes em busca de soluções que preservem ao máximo emprego e renda de seus funcionários. As propostas apresentadas na Assembleia desta quinta-feira, infelizmente, não foram aceitas pelos colaboradores.
Cabe ressaltar o esforço e comprometimento da gestão que tem se traduzido em salários em dia mesmo diante de um cenário bastante crítico. A situação, contudo, é insustentável e medidas urgentes são necessárias para a continuidade do clube”

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