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Funcionários do Botafogo lançam manifesto por salários: 'Pedimos socorro'

Em comunicado oficial, profissionais da equipe relataram falta de assistência dos dirigentes do Glorioso e classificaram situação como 'inadmissível' após quatro meses sem salário...

Publicado em 30 de Julho de 2020 às 13:07

LanceNet

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Publicado em 

30 jul 2020 às 13:07
Crédito: Divulgação
Os funcionários do Botafogo emitiram uma nota, nesta quinta-feira, pedindo socorro após o clube não conseguir arcar com os compromissos contratuais. Afirmando não terem recebido nenhuma garantia dos dirigentes da equipe e com quatro meses de salário em atraso, eles classificaram a situação como um "descaso inadmissível".Leia abaixo o que relataram os profissionais do clube:"Nós os funcionários do Botafogo de Futebol e Regatas, vimos por meio desta nota pedir socorro, quanto a nossa situação. São chefes de família, mães que sustentam as sua casas. O descaso conosco está inadmissível, nenhuma satisfação e nenhuma garantia da presidência quanto aos nossos pagamentos. São 4 meses nessa angústia e nem uma palavra da presidência para os funcionários. Temos contas a pagar, temos alugueis para pagar e acima de tudo temos dignidade e honra para termos as nossas contas em dia o que nesse momento está nos faltando.
Nós os funcionários do Botafogo Futebol e Regatas estamos pedindo SOCORRO"

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