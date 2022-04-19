Fulham garante volta à Premier League após um ano e ex-Flamengo vai para os braços da torcida; veja!

Um dos clubes mais tradicionais da Inglaterra está de volta è elite. Nesta terça-feira, o Fulham, do ex-Flamengo Rodrigo Muniz, venceu o Preston North End por 3 a 0 e garantiu matematicamente o seu retorno para a Premier League com quatro rodadas de antecedência, após um ano disputando a Championship, segunda divisão inglesa.

A equipe londrina conquistou o acesso com dois gols de Mitrovic, centroavante sérvio que deve enfrentar a Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Qatar, e um de Fábio Carvalho. A equipe é treinada pelo português Marco Silva.

A vitória desta terça-feira fez a equipe chegar ao 86 pontos em 42 jogos na competição, se tornando inalcançável para o terceiro colocado Huddersfield Town, que tem 73 pontos no momento.

O retorno para a primeira divisão foi muito celebrado pelos torcedores presentes no Craven Cottage, em Londres. Após o apito final, a torcida invadiu o gramado para festejar mais um acesso para a Premier League e sobrou até para o brasileiro Rodrigo Muniz, que foi erguido pelos torcedores em meio às comemorações. Veja mais imagens da invasão de campo e da comemoração dos torcedores no Craven Cottage: