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Freeland pede tempo para 'plano de ação' no Botafogo; mudanças podem acontecer ainda no Brasileirão

Novo diretor de futebol solicitou alguns dias para Durcesio Mello e Vinícius Assumpção para analisar estrutura do Alvinegro e não descarta mudanças ainda na atual temporada...

Publicado em 28 de Janeiro de 2021 às 15:11

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 jan 2021 às 15:11
Crédito: Eduardo Freeland é o novo diretor de futebol do Botafogo (Divulgação/Botafogo
Paciência, cuidado e análise. Diante de um cenário de crise, o Botafogo não tem chances para assumir erros. Por isto, Eduardo Freeland, novo diretor de futebol do Alvinegro, pediu um prazo de alguns dias para analisar a estrutura do clube de General Severiano e apresentar um plano de ação antes de fazer qualquer decisão sobre o futuro do Glorioso. O pedido foi aceito por Durcesio Mello, presidente, e Vinícius Assumpção, vice.
Em uma das primeiras conversas que teve com os mandatários, Freeland pediu alguns dias para analisar a estrutura do futebol do Glorioso para, só assim, realizar qualquer decisão que possa impactar o futuro que envolva as quatro linhas do clube de General Severiano.
Tais possíveis mudanças, portanto, não estão descartadas antes do término do Campeonato Brasileiro - o que não quer dizer também que vão acontecer neste prazo. Internamente, existe o entendimento que algo precisa mudar, mas tudo vai depender da análise de Eduardo Freeland, que fará um plano de ação e apresentará a Durcesio e Vinícius, apontando áreas e possíveis mexidas nas funções do Alvinegro.O plano de ação passará pelo futuro de Eduardo Barroca e Túlio Lustosa, duas pessoas totalmente envolvidas com o futebol do Botafogo. Freeland está fazendo uma análise sobre resultados, importância interna e desempenho para apresentar um diagnóstico a Vinícius e Durcesio.
O presidente e o vice são os "donos da caneta" e tomam todas as decisões finais, mas confiarão no plano de ação de Eduardo Freeland. Os dois acreditam na análise do novo diretor de futebol inteiramente e a tendência é que seja feito aquilo que o dirigente encarar como correto, dando total liberdade a ele.A permanência na primeira divisão é uma pauta considerada difícil no Botafogo, que já quer planejar a próxima temporada. Pelo calendário apertado, os dirigentes querem resolver tudo que envolve o futebol o mais rápido possível.

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