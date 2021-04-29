Fred sobe mais um degrau no ranking de brasileiros com mais gols na história da Libertadores

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense

Aos 37 anos de idade, Fred segue empilhando recordes e marcas históricas com a camisa do Fluminense. Nesta quarta-feira, o atacante marcou os dois gols do Tricolor na vitória sobre o Santa Fe, da Colômbia, por 2 a 1 e se tornou o segundo maior artilheiro da história do clube com 185 bolas na rede. Agora, apenas Waldo, com 319, aparece à sua frente.

De quebra, o camisa 9 ainda subiu mais um degrau no ranking de goleadores brasileiros na Libertadores. O centroavante atingiu a marca de 21 tentos na competição continental, empatando em volume de gols com Jairzinho, ídolo do Botafogo, na 4ª posição. Confira o top 10:

ARTILHEIROS BRASILEIROS NA HISTÓRIA DA LIBERTADORES