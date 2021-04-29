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Fred sobe mais um degrau no ranking de brasileiros com mais gols na história da Libertadores

Camisa 9 do Fluminense marcou duas vezes na vitória sobre o Santa Fe...

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 23:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 abr 2021 às 23:01
Crédito: Lucas Merçon/Fluminense
Aos 37 anos de idade, Fred segue empilhando recordes e marcas históricas com a camisa do Fluminense. Nesta quarta-feira, o atacante marcou os dois gols do Tricolor na vitória sobre o Santa Fe, da Colômbia, por 2 a 1 e se tornou o segundo maior artilheiro da história do clube com 185 bolas na rede. Agora, apenas Waldo, com 319, aparece à sua frente.
De quebra, o camisa 9 ainda subiu mais um degrau no ranking de goleadores brasileiros na Libertadores. O centroavante atingiu a marca de 21 tentos na competição continental, empatando em volume de gols com Jairzinho, ídolo do Botafogo, na 4ª posição. Confira o top 10:
ARTILHEIROS BRASILEIROS NA HISTÓRIA DA LIBERTADORES
1º - Luizão - 29 gols em 42 jogos2º - Palhinha* - 25 gols em 30 jogos3º - Célio Taveira - 22 gols em 43 jogos4º - Jairzinho - 21 gols em 36 jogosFred - 21 gols em 35 jogos6º - Guilherme - 19 gols em 27 jogosRicardo Oliveira - 19 gols em 34 jogos8º - Sérgio João** - 18 gols em 22 jogosTita - 18 gols em 43 jogosMarcelinho Carioca - 18 gols em 49 jogos * Palhinha, ídolo do Cruzeiro, que atuou pelo clube na década de 70, não o seu homônimo que também atuou na equipe mineira nos anos 90.** Sérgio João é brasileiro naturalizado boliviano. No Brasil, jogou por Madureira, América, Americano e Tupi. Na Bolívia, se destacou no Bolívar.

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