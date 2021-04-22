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Fred se torna um dos cinco maiores artilheiros brasileiros na história da Libertadores

Atacante marcou o gol do Fluminense no empate com o River Plate...

Publicado em 22 de Abril de 2021 às 20:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 abr 2021 às 20:52
Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
Aos 37 anos de idade, Fred segue mostrando que ainda conhece o caminho das redes. Nesta quinta-feira, no Maracanã, o atacante marcou o gol do Fluminense no empate em 1 a 1 com o River Plate, da Argentina, na estreia do time carioca na Copa Libertadores da América de 2021.
O camisa 9 é o maior artilheiro do Tricolor na história da competição continental, com 9 gols, e agora também o 5º maior goleador brasileiro em todos os tempos. Esse foi o 19º tento do centroavante em 34 atuações pela Libertadores. Além do Flu, Fred já defendeu também Atlético Mineiro e Cruzeiro na disputa sul-americana.
MAIORES GOLEADORES BRASILEIROS NA LIBERTADORES
1º - Luizão - 29 gols em 42 jogos2º - Palhinha* - 25 gols em 30 jogos3º - Célio Taveira - 22 gols em 43 jogos4º - Jairzinho - 21 gols em 36 jogos5º - Fred - 19 gols em 34 jogos Guilherme - 19 gols em 27 jogosRicardo Oliveira - 19 gols em 34 jogos8º - Sérgio João** - 18 gols em 22 jogosTita - 18 gols em 43 jogosMarcelinho Carioca - 18 gols em 49 jogos
* Palhinha, ídolo do Cruzeiro, que atuou pelo clube na década de 70, não o seu homônimo que também atuou na equipe mineira nos anos 90.
** Sérgio João é brasileiro naturalizado boliviano. No Brasil, jogou por Madureira, América, Americano e Tupi. Na Bolívia, se destacou no Bolívar.

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