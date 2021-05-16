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Fred posta vídeo no Instagram e expõe bronca com arbitragem no Fla-Flu: 'Não tem VAR para expulsar?'

Camisa 9 se queixa de entrada de Rodrigo Caio em Cazares no empate em 1 a 1 do Fluminense com o Flamengo, no último sábado...

Publicado em 16 de Maio de 2021 às 10:41

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 mai 2021 às 10:41
Crédito: 'Vergonhoso! Essa imagem tem que rodar o Brasil', disse, em referência à entrada que Cazares sofreu durante a partida (Reprodução / Cariocão TV
Os ânimos exaltados em torno do jogo do empate em 1 a 1 entre Fluminense e Flamengo se estenderam ao lado tricolor. Na madrugada deste domingo, o atacante Fred divulgou nos stories do seu Instagram um vídeo de uma jogada envolvendo Cazares e Rodrigo Caio.
Além do vídeo com a entrada do defensor rubro-negro no meia tricolor, Fred escreveu:
- Tem VAR para marcar pênalti contra a gente, mas não tem para expulsar o adversário? Vergonhoso! Essa imagem tem que rodar o Brasil - afirmou, marcando o perfil da Ferj. O atacante também se envolveu em uma confusão no túnel de acesso aos vestiários do Maracanã ao final da partida. O empate em 1 a 1 deixa o destino da final do Campeonato Carioca em aberto no Maracanã. Uma nova igualdade no próximo sábado leva a decisão para os pênaltis.

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