Fred posta vídeo no Instagram e expõe bronca com arbitragem no Fla-Flu: 'Não tem VAR para expulsar?'

Os ânimos exaltados em torno do jogo do empate em 1 a 1 entre Fluminense e Flamengo se estenderam ao lado tricolor. Na madrugada deste domingo, o atacante Fred divulgou nos stories do seu Instagram um vídeo de uma jogada envolvendo Cazares e Rodrigo Caio.

- Tem VAR para marcar pênalti contra a gente, mas não tem para expulsar o adversário? Vergonhoso! Essa imagem tem que rodar o Brasil - afirmou, marcando o perfil da Ferj. O atacante também se envolveu em uma confusão no túnel de acesso aos vestiários do Maracanã ao final da partida. O empate em 1 a 1 deixa o destino da final do Campeonato Carioca em aberto no Maracanã. Uma nova igualdade no próximo sábado leva a decisão para os pênaltis.