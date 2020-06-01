Fred pede, e torcida invade redes sociais de Thiago Silva por volta ao Fluminense

Thiago Silva tem contrato apenas até o dia 30 de junho com o Paris Saint-Germain.E MAIS:Empolgação e zoeiras: retorno de Fred ao Fluminense rende memesFred irá de BH ao Rio de bicicleta e doará cestas básicas por kmFred deve ajudar o Flu a impulsionar o programa de sócio-torcedorFred se emociona ao falar do retorno: 'Muito feliz de estar em casa'Torcida do Fluminense fica eufórica com retorno de Fred; veja reaçõesVeja as reações da torcida:- O homem pediu, vamos encher as últimas publicações do @tsilva3 com a #VoltaMonstro? O estagiário aqui já fez a parte dele. ? #SigaABanda - disse a torcida @bravo52oficial. O homem pediu, vamos encher as últimas publicações do @tsilva3 com a #VoltaMonstro? O estagiário aqui já fez a parte dele. ? #SigaABanda— Bravo 52 (@bravo52oficial) June 1, 2020 - Agora o Fred vai me iludir com a volta do Thiago Silva - escreveu o usuário @Flu_Amor_Eterno.Agora o Fred vai me iludir com a volta do Thiago Silva.— Fluzão Amor Eterno (@Flu_Amor_Eterno) May 31, 2020 - Fred convocou, agora é vez de trazer o Thiago Silva - disse @NasceOflu.Fred convocou, agora é vez de trazer o Thiago Silva !!!— NASCE O FLUMINENSE (De ?) (@NasceOflu) June 1, 2020 - Para finalizar o dia todo mundo para a o Instagram do Thiago Silva. #VoltaMonstro - comentou o @MobTricolor.Para finalizar o dia todo mundo para a o Instagram do Thiago Silva. #VoltaMonstro— Mobilização Tricolor (@MobTricolor) June 1, 2020 - Hoje, o coração do torcedor tricolor bateu mais forte. Além da volta do Fred, ele, em live com o presidente, "convocou" o Thiago Silva a voltar. Pode não significar nada, mas pode significar alguma coisa também. Levando em consideração o Fluminense de hoje, seria um sonho - escreveu @pedroalvesrjr.Hoje, o coração do torcedor tricolor bateu mais forte. Além da volta do Fred, ele, em live com o presidente, "convocou" o Thiago Silva a voltar.