Fred pede, e torcida invade redes sociais de Thiago Silva por volta ao Fluminense

O atacante Fred pediu, durante a live de apresentação, o retorno do zagueiro Thiago Silva ao Fluminense e deu a dica para que os tricolores "entupissem as redes sociais" do jogador. Dito e feito. O assunto, inclusive, chegou a figurar entre os mais comentados do Twitter no Brasil com a hashtag #VoltaMonstro. O camisa 9 afirmou estar esperando Thiago antes de se despedir da FluTV, neste domingo.
- Galera, vou dar uma dica para vocês rapidinho, estou falando e me veio à cabeça. Vamos ser sócio-torcedor, vai que o presidente se organiza logo e traz o Monstro, Thiago Silva. Vamos dar essa moral, todo mundo ser sócio-torcedor. Thiagão, nós estamos te esperando, irmão! Vamos entupir a rede do homem (risos) - disse Fred.
Thiago Silva atuou no Fluminense entre 2006 e 2008. Mesmo sem uma proposta oficial, o presidente Mário Bittencourt nunca escondeu o desejo de contar com o zagueiro de novo. O mandatário disse, inclusive, que "se o Thiago me ligar e disser que os planos mudaram e quer retornar, vamos tentar de tudo dentro das nossas capacidades financeiras".
Thiago Silva tem contrato apenas até o dia 30 de junho com o Paris Saint-Germain.E MAIS:Empolgação e zoeiras: retorno de Fred ao Fluminense rende memesFred irá de BH ao Rio de bicicleta e doará cestas básicas por kmFred deve ajudar o Flu a impulsionar o programa de sócio-torcedorFred se emociona ao falar do retorno: 'Muito feliz de estar em casa'Torcida do Fluminense fica eufórica com retorno de Fred; veja reaçõesVeja as reações da torcida:- O homem pediu, vamos encher as últimas publicações do @tsilva3 com a #VoltaMonstro? O estagiário aqui já fez a parte dele. ? #SigaABanda - disse a torcida @bravo52oficial. O homem pediu, vamos encher as últimas publicações do @tsilva3 com a #VoltaMonstro? O estagiário aqui já fez a parte dele. ? #SigaABanda— Bravo 52 (@bravo52oficial) June 1, 2020 - Agora o Fred vai me iludir com a volta do Thiago Silva - escreveu o usuário @Flu_Amor_Eterno.Agora o Fred vai me iludir com a volta do Thiago Silva.— Fluzão Amor Eterno (@Flu_Amor_Eterno) May 31, 2020 - Fred convocou, agora é vez de trazer o Thiago Silva - disse @NasceOflu.Fred convocou, agora é vez de trazer o Thiago Silva !!!— NASCE O FLUMINENSE (De ?) (@NasceOflu) June 1, 2020 - Para finalizar o dia todo mundo para a o Instagram do Thiago Silva. #VoltaMonstro - comentou o @MobTricolor.Para finalizar o dia todo mundo para a o Instagram do Thiago Silva. #VoltaMonstro— Mobilização Tricolor (@MobTricolor) June 1, 2020 - Hoje, o coração do torcedor tricolor bateu mais forte. Além da volta do Fred, ele, em live com o presidente, "convocou" o Thiago Silva a voltar. Pode não significar nada, mas pode significar alguma coisa também. Levando em consideração o Fluminense de hoje, seria um sonho - escreveu @pedroalvesrjr.Hoje, o coração do torcedor tricolor bateu mais forte. Além da volta do Fred, ele, em live com o presidente, "convocou" o Thiago Silva a voltar.
Pode não significar nada, mas pode significar alguma coisa também.
Levando em consideração o Fluminense de hoje, seria um sonho.— Pedro Jr (@pedroalvesrjr) June 1, 2020 - Agora sou #VoltaMonstro até Thiago Silva voltar. Só falta ele, Mário - disse @calm_luana.Agora sou #VoltaMonstro até Thiago Silva voltar. Só falta ele, Mário.— Lu ?? (@calm_luana) May 31, 2020 E MAIS: