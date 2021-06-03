Fred participa de mais de um terço de gols do Fluminense, faz marketing por novo master e diverte a torcida

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

Fred é uma máquina de quebrar recordes e se mantém como o jogador mais decisivo do Fluminense na atual temporada a cada partida. Na vitória por 2 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, nesta quarta-feira, no Maracanã, o camisa 9 deixou o dele mais uma vez, ficou mais próximo se se igualar a Romário como maior artilheiro da história da Copa do Brasil e deixou a torcida novamente empolgada por ver o centroavante atuando.

Com 11 gols e duas assistências, Fred participa de mais de um terço de gols do Fluminense na temporada. Isso fora as duas jogadas que ele iniciou e acabou sendo decisivo, apesar de não aparecer nessas duas "estatísticas finais". E não apenas dentro de campo se resume a importância do artilheiro. Fora dos gramados, ele vem sendo referência para o grupo e exaltado pelo técnico Roger Machado.

O clima é cada dia melhor no vestiário do Flu e a sintonia do veterano com os mais novos vem passando dos bastidores para o campo. Das nove assistências recebidas por Fred até aqui, quatro foram de garotos criados nas categorias de base do Tricolor. São duas de Martinelli, uma de Kayky e outra de Gabriel Teixeira, que ainda foi alvo da zoeira do capitão ao sair de campo. Ele serviu o camisa 9 para abrir o caminho da vitória que deu boa vantagem ao Flu no jogo de ida da Copa do Brasil. A volta será na quarta-feira, às 21h30. MARKETING EM ALTA