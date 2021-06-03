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Fred participa de mais de um terço de gols do Fluminense, faz marketing por novo master e diverte a torcida

O camisa 9 do Tricolor marcou seu 11º gol na temporada contra o Red Bull Bragantino, na última quarta-feira, e mostrou o patrocinador master do clube na comemoração...
LanceNet

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Publicado em 

03 jun 2021 às 07:00

Publicado em 03 de Junho de 2021 às 07:00

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
Fred é uma máquina de quebrar recordes e se mantém como o jogador mais decisivo do Fluminense na atual temporada a cada partida. Na vitória por 2 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, nesta quarta-feira, no Maracanã, o camisa 9 deixou o dele mais uma vez, ficou mais próximo se se igualar a Romário como maior artilheiro da história da Copa do Brasil e deixou a torcida novamente empolgada por ver o centroavante atuando.
Com 11 gols e duas assistências, Fred participa de mais de um terço de gols do Fluminense na temporada. Isso fora as duas jogadas que ele iniciou e acabou sendo decisivo, apesar de não aparecer nessas duas "estatísticas finais". E não apenas dentro de campo se resume a importância do artilheiro. Fora dos gramados, ele vem sendo referência para o grupo e exaltado pelo técnico Roger Machado.
O clima é cada dia melhor no vestiário do Flu e a sintonia do veterano com os mais novos vem passando dos bastidores para o campo. Das nove assistências recebidas por Fred até aqui, quatro foram de garotos criados nas categorias de base do Tricolor. São duas de Martinelli, uma de Kayky e outra de Gabriel Teixeira, que ainda foi alvo da zoeira do capitão ao sair de campo. Ele serviu o camisa 9 para abrir o caminho da vitória que deu boa vantagem ao Flu no jogo de ida da Copa do Brasil. A volta será na quarta-feira, às 21h30. MARKETING EM ALTA
"Rei dos Stories", como é conhecido nas redes sociais, Fred fez ainda um belo marketing para a Betano, casa de apostas que foi oficializada como patrocinadora master do Fluminense na última terça-feira. A logomarca estreou na camisa justamente nesta partida da Copa do Brasil. O próprio perfil oficial do Flu fez brincadeiras com a empresa. E a torcida também foi na onda e valorizou a publicidade: A sintonia entre Fred, torcida, patrocinadores e o Fluminense segue em alta. O camisa 9 e o Tricolor voltam a entrar em campo neste domingo, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será contra o Cuiabá, às 11h, em São Januário.

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