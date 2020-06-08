Fred inicia treinos remotos sob supervisão do Fluminense

Crédito: Reprodução/Instagram

O atacante Fred, mais recente reforço do Fluminense, deu início, nesta segunda-feira, aos treinamentos supervisionados pela comissão técnica do clube, junto com o restante do elenco profissional.

As atividades começaram por volta das 10h e foram registradas nas redes sociais do atleta e do Fluminense. O camisa 9 fez o treino acompanhado de forma remota pelo preparador físico do Flu, Marcos Seixas, na casa de um amigo, na capital mineira. Ele também já usava os novos uniformes de treino produzidos pela Umbro. Olha só quem começou os treinos virtuais com a camisa do Fluzão! ??? #VaiTePegar #SejaSócio pic.twitter.com/MREyh2j1KF— Fluminense F.C. (de ?) (@FluminenseFC) June 8, 2020 O jogador retornou à Belo Horizonte, no último fim de semana, depois de concluir a viagem de 600km, de bicicleta, até a sede das Laranjeiras. Ele segue acertando os detalhes da mudança, enquanto não há definição sobre a data de retorno dos treinos presenciais no Tricolor. O clube vai fazer nova avaliação sobre o tema, na próxima quarta-feira.