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Fred inicia treinos remotos sob supervisão do Fluminense

Depois do tour solidário de bicicleta de Belo Horizonte ao Rio de Janeiro, atacante deu início às atividades passadas pelo Tricolor junto com os demais jogadores do elenco...
LanceNet

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Publicado em 

08 jun 2020 às 17:57

Publicado em 08 de Junho de 2020 às 17:57

Crédito: Reprodução/Instagram
O atacante Fred, mais recente reforço do Fluminense, deu início, nesta segunda-feira, aos treinamentos supervisionados pela comissão técnica do clube, junto com o restante do elenco profissional.
As atividades começaram por volta das 10h e foram registradas nas redes sociais do atleta e do Fluminense. O camisa 9 fez o treino acompanhado de forma remota pelo preparador físico do Flu, Marcos Seixas, na casa de um amigo, na capital mineira. Ele também já usava os novos uniformes de treino produzidos pela Umbro. Olha só quem começou os treinos virtuais com a camisa do Fluzão! ??? #VaiTePegar #SejaSócio pic.twitter.com/MREyh2j1KF— Fluminense F.C. (de ?) (@FluminenseFC) June 8, 2020 O jogador retornou à Belo Horizonte, no último fim de semana, depois de concluir a viagem de 600km, de bicicleta, até a sede das Laranjeiras. Ele segue acertando os detalhes da mudança, enquanto não há definição sobre a data de retorno dos treinos presenciais no Tricolor. O clube vai fazer nova avaliação sobre o tema, na próxima quarta-feira.
O Fluminense se mantém firme na posição contrária à da Federação de Futebol Do Rio De Janeiro (FERJ) e demais clubes do estado de liberar o retorno às atividades, com exceção do Botafogo. Os dois clubes defendem que a volta do campeonato só aconteça quando pandemia estiver sob controle, com as taxas do estado semelhantes à de países europeus que já iniciaram a abertura controlada.E MAIS:'De casa com o L!': Jair Ventura é o convidado desta segunda-feiraThiago Silva vira sócio do Flu e ganha camisa personalizada A liberação do futebol no Rio é mais uma prova da falta de bom sensoUm ano de Mário no Fluminense: L! lembra fatos marcantes da gestãoFred irá leiloar bicicleta de tour solidário e doará dinheiro arrecadadoOdair exalta chegada de Fred ao Flu: 'Qualifica ainda mais esse grupo' E MAIS:

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