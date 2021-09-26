Fred elogia atuação de Luiz Henrique em vitória do Fluminense: 'Um dos nossos jogadores mais importantes'

Crédito: Lucas Merçon / Fluminense

Neste domingo, o Fluminense bateu o Red Bull Bragantino por 2 a 1, no Maracanã, em partida válida pela 22ª rodada do Brasileirão. Após a partida, Luiz Henrique foi eleito o 'craque do jogo', celebrou o resultado e destacou a satisfação de jogar ao lado do experiente Fred. - Fico muito feliz de receber o craque do jogo, ainda mais das mãos do Fred, que é um cara que tem muita história no Fluminense. Agora é continuar trabalhando, sabíamos que o jogo de hoje ia ser muito difícil, mas lutamos até o final e saímos com a vitória - disse o Moleque de Xerém.

O centroavante, que também concedeu entrevista, afirmou que o sentimento é recíproco, e revelou que aposta alto no jovem atacante.

- Nos últimos seis jogos, o Luiz está sendo um dos jogadores mais importantes nossos. Ele está desenvolvendo muito, tenho falado que ele tem potencial não só para ser o melhor jogador do Fluminense, mas o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. É um prazer estar jogando com um talento desses e sei que lá na frente vou poder falar para o meu filho, quando o Luiz estiver na Seleção Brasileira, que eu joguei com ele - afirmou o camisa 9.

Fred, que marcou um gol na partida, conquistou a marca de segundo maior artilheiro do Brasileiro, ultrapassando Romário. O capitão aproveitou para comemorar a vitória e a marca pessoal.