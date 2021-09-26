Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Fred elogia atuação de Luiz Henrique em vitória do Fluminense: 'Um dos nossos jogadores mais importantes'
futebol

Fred elogia atuação de Luiz Henrique em vitória do Fluminense: 'Um dos nossos jogadores mais importantes'

Camisa 9 destacou a evolução do jovem atacante e ressaltou o potencial de Luiz Henrique; Moleque de Xerém celebrou a vitória...

Publicado em 26 de Setembro de 2021 às 18:33

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 set 2021 às 18:33
Crédito: Lucas Merçon / Fluminense
Neste domingo, o Fluminense bateu o Red Bull Bragantino por 2 a 1, no Maracanã, em partida válida pela 22ª rodada do Brasileirão. Após a partida, Luiz Henrique foi eleito o 'craque do jogo', celebrou o resultado e destacou a satisfação de jogar ao lado do experiente Fred. - Fico muito feliz de receber o craque do jogo, ainda mais das mãos do Fred, que é um cara que tem muita história no Fluminense. Agora é continuar trabalhando, sabíamos que o jogo de hoje ia ser muito difícil, mas lutamos até o final e saímos com a vitória - disse o Moleque de Xerém.
O centroavante, que também concedeu entrevista, afirmou que o sentimento é recíproco, e revelou que aposta alto no jovem atacante.
- Nos últimos seis jogos, o Luiz está sendo um dos jogadores mais importantes nossos. Ele está desenvolvendo muito, tenho falado que ele tem potencial não só para ser o melhor jogador do Fluminense, mas o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. É um prazer estar jogando com um talento desses e sei que lá na frente vou poder falar para o meu filho, quando o Luiz estiver na Seleção Brasileira, que eu joguei com ele - afirmou o camisa 9.
Fred, que marcou um gol na partida, conquistou a marca de segundo maior artilheiro do Brasileiro, ultrapassando Romário. O capitão aproveitou para comemorar a vitória e a marca pessoal.
- Pela marca, fico feliz também porque recebi tanta mensagem, [as pessoas dizendo que] o Romário está falando de você… Feliz por esse gol, por essa vitória e tomara que possam sair mais gols em mais jogadas - complementou.Com a vitória, o Tricolor ficou na oitava colocação na tabela. No próximo domingo, o Flu encara o Santos, às 18h15, na Vila Belmiro. A partida será transmitida pelo Premiere e Tempo Real do LANCE!

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados