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Fred elogia a festa da torcida do Fluminense no embarque para a Colômbia: 'A torcida é fera'

Atacante tricolor não poupou elogios à recepção da torcida no aeroporto...

Publicado em 20 de Fevereiro de 2022 às 16:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 fev 2022 às 16:07
O Fluminense já está na Colômbia para a estreia na Libertadores diante do Millonarios, no estádio El Campín, nesta terça-feira, em Bogotá. O tricolor embarcou no último sábado para a capital colombiana, logo após vencer o Volta Redonda pelo Carioca, no último sábado.A torcida tricolor marcou forte presença no Aeroporto Internacional Tom Jobim para empurrar e dar seu último apoio aos jogadores. O atacante Fred foi um dos que falaram sobre a festa dos torcedores antes do embarque e não poupou elogios:
- Tava lindo, maravilhoso. A torcida é fera, eles sabem mobilizar. Tenho certeza que vai dar tudo certo. Vamos orgulhar mais uma vez o nosso torcedor - comentou o camisa 9 tricolor
O Fluminense entra em campo nesta terça, às 21h30 (de Brasília), pelo duelo de ida da primeira fase do play-off da Copa Libertadores, visando uma vaga na fase de grupos da competição.
Crédito: Fredexaltouafestatricolor(Foto:LucasMerçon/FluminenseFC

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