Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Fred é liberado pelo Fluminense para treino com bola e brinca: 'De olho no Brasileirão'
futebol

Fred é liberado pelo Fluminense para treino com bola e brinca: 'De olho no Brasileirão'

Jogador passou por cirurgia no olho e precisou ficar um tempo longe do gramado; ele deve estar disponível para a estreia no Brasileirão...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 jul 2020 às 14:02

Publicado em 31 de Julho de 2020 às 14:02

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE
Depois de passar por uma cirurgia no olho esquerdo para corrigir uma diplopia (visão dupla), o atacante Fred voltou a treinar com bola nesta sexta-feira, no CT Carlos Castilho. O jogador vinha fazendo atividades mais leves para evitar o choque com outros companheiros, especialmente porque precisava passar 20 dias sem cabecear.
Nas redes sociais, Fred brincou na noite de quinta-feira e agradeceu os profissionais envolvidos na operação.
– Graças a Deus, estou liberado para os treinos juntamente com o grupo! Mais do que a boa notícia, esse post é um agradecimento por todo o cuidado e carinho que recebi da dra. Andreia Zin, do Instituto IBOL, e do dr. Luis Eduardo Carvalho, responsáveis pelo diagnóstico preciso e pela operação no meu olho, que foi muito bem-sucedida. Valeu, galera! E obrigado pelas mensagens de todos por aqui também. Agora, mais do que nunca, tamo (sic.) de OLHO no Brasileirão #Faltam10Dias - escreveu.
Apesar de estar liberado, Fred não deve ser relacionado para a partida contra o Botafogo, neste sábado, às 19h, no Estádio Nilton Santos. Por estar muito tempo fora, já que antes da cirurgia ele ainda sentiu dores no pé e foi desfalque na final da Taça Rio, ele ainda precisará retomar a forma física. A tendência é que esteja à disposição para a estreia no Campeonato Brasileiro em 9 de agosto, contra o Grêmio.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Romaria dos Homens: família chama a atenção com Santa iluminada
Imagem BBC Brasil
A 'estranha' estrutura da Rolex: a empresa de luxo que não pertence a nenhum bilionário
Imagem de destaque
Vitória vence duelo capixaba contra o Real e se recupera na Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados