Fred é liberado pelo Fluminense para treino com bola e brinca: 'De olho no Brasileirão'

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE

Depois de passar por uma cirurgia no olho esquerdo para corrigir uma diplopia (visão dupla), o atacante Fred voltou a treinar com bola nesta sexta-feira, no CT Carlos Castilho. O jogador vinha fazendo atividades mais leves para evitar o choque com outros companheiros, especialmente porque precisava passar 20 dias sem cabecear.

Nas redes sociais, Fred brincou na noite de quinta-feira e agradeceu os profissionais envolvidos na operação.

– Graças a Deus, estou liberado para os treinos juntamente com o grupo! Mais do que a boa notícia, esse post é um agradecimento por todo o cuidado e carinho que recebi da dra. Andreia Zin, do Instituto IBOL, e do dr. Luis Eduardo Carvalho, responsáveis pelo diagnóstico preciso e pela operação no meu olho, que foi muito bem-sucedida. Valeu, galera! E obrigado pelas mensagens de todos por aqui também. Agora, mais do que nunca, tamo (sic.) de OLHO no Brasileirão #Faltam10Dias - escreveu.