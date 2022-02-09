Fred e Cano, adaptação de Willian e Jhon Arias: veja o desempenho dos atacantes do Fluminense no Carioca

Após um início de temporada abaixo das expectativas, o Fluminense demonstrou sinais de entrosamento na vitória do primeiro clássico do ano, contra o Flamengo, pelo Carioca. Com o segundo gol de Jhon Arias no campeonato, o Tricolor conseguiu driblar a dificuldade de criação, que já vinha sendo apresentada desde a estreia. Ainda assim, o grupo é o que mais perdeu finalizações até agora e Abel Braga segue testando os atacantes, que têm contribuições diferentes nos pontos conquistados. Até agora, o Flu amargou uma derrota para o Bangu, na primeira rodada, mas venceu o Madureira, Audax Rio e Flamengo. Neste período, a comissão técnica experimentou diversos arranjos no setor ofensivo. Entre combinações que deram certo e outras nem tanto, o Tricolor estufou a rede somente três vezes, mesmo enfrentando times de menor orçamento. De 71 chutes em direção à meta, três resultaram em gols, 21 foram finalizações corretas e 47 representaram chances desperdiçadas. Os dados são do site oficial do Carioca.

Artilheiro do time na última temporada, Fred começou o ano em outro ritmo. O centroavante participou de três rodadas até agora, mas não foi decisivo. Sem protagonizar jogadas ofensivas, como de costume, ou fazer gols, o camisa 9 ainda não se destacou. Na disputa da vaga, Germán Cano vem agradando a torcida. O argentino fez o seu gol de estreia contra o Audax e tem contribuído para o poder ofensivo do Flu, com cruzamentos e finalizações que levaram perigo aos adversários.

Na ponta esquerda, Willian também teve um início tímido, mas vem em uma crescente: contra o Madureira, deu uma assistência e foi participativo no setor ofensivo em outros jogos, arriscando finalizações e criando oportunidades. Até agora, o atacante ainda não balançou a rede.

> Veja a tabela do Cariocão 2022Do mesmo lado de Willian, as atuações de Jhon Arias têm sido uma grata surpresa. O jogador, que já atuou como meia e ponta no Carioca, já assinou dois gols na competição, um deles tendo decidido o clássico contra o arquirrival. Em boa fase, o colombiano já garantiu seis pontos para o clube.

Pela direita, Luiz Henrique está devendo o primeiro gol da temporada. Mesmo assim, o Moleque de Xerém segue animando a torcida ao fazer dribles e encontrar espaços na área adversária. Artilheiro do Flu no Brasileiro 2021, ele tem sido peça fundamental para dar velocidade ao ataque tricolor. Contudo, o jogador demonstrou um desgaste muscular no último Fla-Flu após sofrer algumas faltas.