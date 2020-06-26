Fred dará coletiva neste sábado, véspera da reestreia pelo Fluminense

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Antes da reestreia com a camisa do Fluminense, o atacante Fred concederá a primeira entrevista coletiva pelo clube. A apresentação será neste sábado, às 11h15, após o treinamento do elenco. O jogador estará no CT Carlos Castilho, mas a sessão será através de uma videoconferência para evitar aglomerações no meio da pandemia do novo coronavírus.

A entrevista terá transmissão ao vivo da FluTV. Tudo indica que Fred fará o primeiro jogo dessa segunda passagem pelo Tricolor no domingo, contra o Volta Redonda, pela 4ª rodada da Taça Rio. A partida, às 19h, está marcada para o Maracanã, mas o clube tenta levar para o Nilton Santos.