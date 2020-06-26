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futebol

Fred dará coletiva neste sábado, véspera da reestreia pelo Fluminense

Atacante será apresentado oficialmente à imprensa por videoconferência com transmissão ao vivo da FluTV...
LanceNet

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Publicado em 

26 jun 2020 às 17:21

Publicado em 26 de Junho de 2020 às 17:21

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
Antes da reestreia com a camisa do Fluminense, o atacante Fred concederá a primeira entrevista coletiva pelo clube. A apresentação será neste sábado, às 11h15, após o treinamento do elenco. O jogador estará no CT Carlos Castilho, mas a sessão será através de uma videoconferência para evitar aglomerações no meio da pandemia do novo coronavírus.
A entrevista terá transmissão ao vivo da FluTV. Tudo indica que Fred fará o primeiro jogo dessa segunda passagem pelo Tricolor no domingo, contra o Volta Redonda, pela 4ª rodada da Taça Rio. A partida, às 19h, está marcada para o Maracanã, mas o clube tenta levar para o Nilton Santos.
O contrato de Fred com o Fluminense é válido até 21 de julho de 2022, aniversário de 120 anos do clube. A ideia é que o atacante encerre a carreira ao final do vínculo. O jogador foi anunciado justamente no meio da pandemia e ainda não teve contato com torcedores.E MAIS:Nenê tranquiliza torcida e diz ser o jogador do Flu com COVID-19Com Ganso e Fred: o que esperar do Fluminense na reestreiaDe casa com o L!: Narrador Luiz Penido é o convidado desta sexta E MAIS:

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