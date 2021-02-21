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Franzino e rápido: conheça Ronald, primeiro reforço do Botafogo para 2021

Primeiro jogador a ser confirmado para a "Era Marcelo Chamusca", atacante é conhecido pela velocidade, presença nas pontas e dificuldade no jogo físico...
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Publicado em 

21 fev 2021 às 06:00

Publicado em 21 de Fevereiro de 2021 às 06:00

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo buscou logo a posição mais carente do elenco na temporada para ser alvo do primeiro reforço visando 2021. Ronald foi anunciado no último sábado e chega para tentar solucionar a falta de velocidade e dribles das pontas do Glorioso, algo sentido durante todo o último Campeonato Brasileiro.
O atacante atua preferencialmente pelo lado direito do ataque. Na última Série B, marcou cinco gols e distribuiu três assistências em 32 partidas pelo rebaixado Botafogo-SP. Mesmo com a campanha negativa da equipe, saiu valorizado da competição.
- Ronald chegou ao Botafogo em 2019. Inicialmente veio para ficar no elenco, mas não teve oportunidade naquela temporada. Em 2020, com um elenco reformulado, acabou sendo aproveitado pelo técnico Claudinei Oliveira. O time era bem fraco em si, mas ele é um jogador bem valente e raçudo. Ele é muito fraco de corpo. Qualquer jogada ia para o chão, recebia muitas faltas. Acabou conseguindo ser um dos destaques positivos do Botafogo, mas, no meu ponto de vista, ele ainda precisa se provar muito - afirmou Reginaldo Decaris, setorista do Botafogo-SP, ao LANCE!.
Ronald teve médias de 1.1 passe para finalização por partida, 76% de acerto nos passes, 22% de precisão nos cruzamentos, 58% de acerto nos lançamentos e 1.8 dribles bem sucedidos por jogo, com um sucesso de 58% no quesito. Os dados são do "Sofascore".
- Atacante muito rápido. Velocista, corre muito nas beiradas do campo. Quando recebe a bola, sempre busca a direção do gol. Quando ele cai nas pontas, peca muito para fazer cruzamentos, ele precisa treinar bastante esse fundamento. Mesmo tendo feito alguns gols de fora da área, também pode melhorar na finalização - completou Reginaldo.O PRIMEIRO DE CHAMUSCARonald é o primeiro reforço confirmado para a "Era Marcelo Chamusca". Por mais que o Botafogo tenha outros jogadores encaminhados para a próxima temporada, o atacante foi o primeiro a ser anunciado visando a próxima temporada.
As características de jogo de Ronald podem entrar na ideia do novo treinador do Botafogo, que utilizou um esquema tático que dependia de um ponta de velocidade - justamente pelo lado direito - no Cuiabá, durante a última Série B. A avaliação, é claro, será feita no Estádio Nilton Santos.

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